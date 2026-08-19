Die Rheinische Sängerknaben präsentieren Ihre neue Show in Berlin-Marzahn
Und die Sonne wird wieder scheinen
Das Freizeitforum Marzahn zählt zu den bedeutendsten Kulturstätten im Norden der Hauptstadt und ist für sein vielseitiges Unterhaltungsprogramm bekannt. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Nachmittag mit Musik, Tanz, Unterhaltung und zahlreichen Gästen.
Die Rheinischen Sängerknaben aus Düsseldorf haben sich in den vergangenen Jahren weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus einen Namen gemacht. Die Sängerknaben mit Jungs im Alter von 9 bis 18 Jahren verbinden Gesang, Choreografie und Unterhaltung zu einem einzigartigen Bühnenprogramm und gilt als Deutschlands einziger Knabenchor im Bereich der klassischen Unterhaltungsmusik.
Erst im Mai 2026 begeisterten die jungen Sänger bei mehreren Auftritten im Rahmen des Cantate-Festivals in Karlsbad und Marienbad in der Tschechischen Republik. Das Publikum honorierte die Auftritte mit lang anhaltendem Applaus, Jubel und großer Begeisterung.
Ein besonderer Höhepunkt der Berliner Show ist die erstmalige Aufführung von Liedern des berühmten Komponisten Arndt Bause. Der langjährige Berliner Unterhaltungsmusik-Komponist prägte über Jahrzehnte die deutsche Musiklandschaft und ist Namensgeber des Veranstaltungssaales.
Als Gäste wirken der bekannte Moderator und Zauberkünstler Jochen Stelter aus Hannover, der Sänger Phil Schaller, bekannt aus „The Voice Kids“, sowie die Berliner Sopranistin Nicole Rosslyn mit.
Stargast der Veranstaltung ist Kammersänger Heiko Reissig, der als „Kavalier der heiteren Muse“ weit über die Grenzen Berlins bekannt ist. Der Operettenstar gastiert regelmäßig auf bedeutenden Bühnen im In- und Ausland und ist aus zahlreichen Fernsehproduktionen bekannt.
Darüber hinaus nutzen die Rheinischen Sängerknaben die Veranstaltung, um jungen Nachwuchskünstlern eine Bühne zu geben und sie dem Publikum vorzustellen.
Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Eintrittskarten sind zum Preis von 34 Euro erhältlich.
Tickets auch Online erhältlich unter: https://www.freizeitforum-marzahn.com/...
Veranstaltungsdaten
Was: „Und die Sonne wird wieder scheinen“
Wann: 12. September 2026, 16:00 Uhr
Wo: Arndt-Bause-Saal, Freizeitforum Marzahn, Marzahner Promenade 55, 12679 Berlin
Eintritt: 34 Euro
Die Besucher dürfen sich auf einen unterhaltsamen Nachmittag voller Musik, Emotionen und Überraschungen freuen.