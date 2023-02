KMK kinderzimmer bietet mehr Kita-Plätze – nun auch in Großbritannien

Von der Elbe an die Themse: Der private Kita-Träger KMK kinderzimmer baut sein erfolgreiches Konzept weiter aus. Im Sommer 2023 eröffnet die erste Kita kinderzimmer in London, zwei weitere kinderzimmer im Raum London folgen noch in diesem Jahr.

Ein liebevoller Ort zum Wohlfühlen, gemeinsam wachsen und spielerisch lernen – das ist ein Kinderzimmer. Der gleichnamige private Kita-Träger KMK kinderzimmer bietet hochwertige frühkindliche Bildung und Betreuung für die Kleinsten – von der Krippe bis ins Vorschulalter.



„Unsere Vision ist es, Kindern einen sicheren Hafen für ihre Entwicklung zu bieten“, sagt Daniel Grimm, CEO Germany und Group CCO von KMK kinderzimmer. „Gerade diese ersten Jahre sind für Kinder so wichtig. Wir wollen möglichst vielen Kindern einen Ort bieten, an dem sie gemeinsam toben, träumen, spielen und wachsen können. Mit viel Geborgenheit und Freiraum und der Möglichkeit, ein positives Selbstkonzept zu entwickeln und so auch stark zu werden und einen positiven Blick auf die Welt zu haben.“



Das kinderzimmer-Konzept ist erfolgreich. Der 2011 gegründete private Träger hat in den letzten zehn Jahren rund 4.000 Kitaplätze in Hamburg und München geschaffen.



Den Wunsch nach einer verlässlichen und hochwertigen Kita für ihr Kind – den haben viele Eltern und darum wächst der erfahrene Kita-Träger weiter, auch über die Landesgrenzen hinaus. Nach der erfolgreichen Expansion nach München wird die nächste Kita außerhalb Hamburgs im Sommer 2023 in London eröffnet. „Hier in Großbritannien sind viele Eltern auf der Suche nach qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung in einer inspirierenden Umgebung“, erklärt Vishav Roma, Country Manager UK. „Kinderzimmer UK nutzt die Erfahrung des bewährten Konzepts aus Deutschland und arbeitet unsere lokale Expertise ein. So können wir ein einzigartiges neues Angebot für Großbritannien schaffen. Dabei stellt Kinderzimmer sicher, dass jede noch so kleine Stimme gehört wird, denn das Wohl der Kinder und ihre individuelle Entwicklung stehen für uns im Mittelpunkt.”



Das Team rund um Vishav Roma konnte in den letzten Monaten bereits zwei Mietverträge abschließen und verhandelt zudem weitere acht Anmietungen. Alle geplanten Einrichtungen eröffnen 2023/2024 im Großraum London. Im Norden Londons laufen bereits die ersten Renovierungsarbeiten. Im kinderzimmer Muswell Hills werden dann rund 60 Kinder ab Juli in einem stilvollen Altbau ihr zweites Zuhause finden.



In Großbritannien ist der Bedarf an Betreuungsplätzen für die Kleinsten groß – mehr als 100.000 zusätzliche Plätze werden in den nächsten Jahren dringend benötigt. „Das wird eine spannende Reise und wir danken unserem UK-Team sehr für den Einsatz und sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis“, erklärt Daniel Grimm.



Auch in Deutschland ist die Betreuungsinfrastruktur für die Jüngsten weiterhin kritisch. In der aktuellen Bertelsmannstudie wird prognostiziert, dass in diesem Jahr 384.000 Plätze in der Kitabetreuung fehlen werden. „Wir als kinderzimmer könnten und würden in allen Bundesländern aktiv werden“, sagt Karina Kruse, Group CEO und Gründerin von KMK kinderzimmer. „Aktuell können wir als freier Träger durch die föderalen Rahmenbedingungen leider nur in vier von 16 Bundesländern mit ausreichender öffentlicher Förderung tätig sein. Wir arbeiten aber weiterhin am Ausbau unseres Netzwerks, denn wir sind überzeugt, dass eine gute, flächendeckende Kinderbetreuung, die frühkindliche Bildung ins Zentrum stellt, ein wichtiger Schlüssel zur Chancengleichheit und somit für nachhaltige, enkelfähige frühe Bildung ist.“