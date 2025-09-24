Wind aus Westen, Echo aus Osten – Augsburger Talistrio gastiert in Kloster Irsee

Kontakt
Das deutsch-japanische Kammermusik-Ensemble „Talistrio“ sorgt beim kommenden Irseer Dîner-Konzert für mächtig Wirbel: Mit seinem Programm „Wind aus Westen, Echo aus Osten“ will es nicht nur überraschende Spuren europäischer Musik in östlichen sowie fernöstlichen Kompositionen freilegen, sondern auch den vielbeschworenen West-Ost-Dualismus zu Gehör bringen. Neben Stücken von Arno Babadschanjan (1921-1983) und Johannes Brahms (1833-1897) steht dabei das frisch importierte Werk von Masaya Ishiwaka (*1981) im Zentrum, das in Kloster Irsee seine Uraufführung in Europa erfährt.

Das Talistrio – Elisa Gummer (Violine), Takuro Okada (Violoncello) und Konstantin Lukinov (Klavier) – fasziniert Musikliebhaber rund um den Globus seit seiner Gründung 2011. Das Trio überzeugt durch dynamische und zugleich tiefe Interpretation sowie eine spannend-sympathische Darstellung. Fachleute loben seit Jahren den unnachahmlichen Feinsinn dieses musikalischen Dreiergespanns, so dass unserem Publikum – im Anschluss an das Konzert auch kulinarisch – eine kulturelle Sternstunde bevorstehen dürfte!

Das Konzert findet statt am Samstag, 4. Oktober 2025, um 18 Uhr im Festsaal von Kloster Irsee. Der Paketpreis für Konzert und Dîner liegt bei 80 €. Konzertkarten kosten 25 €, der ermäßigte Preis für Schüler und Studenten liegt bei 15 €. Kartenreservierungen bitte telefonisch unter 08341/906-661 oder -662 oder per Mail an buero@schwabenakademie.de. Für die Teilnahme am Dîner melden Sie sich bitte bis spätestens Ende September 2025 verbindlich an.

