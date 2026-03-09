Viertes EX-IN Vernetzungstreffen Bayern in Kloster Irsee: Impulse, Dialog und regionale Perspektiven für eine kooperative Psychiatrie
EX-IN (Experienced Involvement = Experten durch Erfahrung in der Psychiatrie) qualifiziert Menschen mit eigener Krisen- und Genesungserfahrung zu Genesungsbegleitenden, die gemeinsam mit professionellen Fachkräften in psychiatrischen und sozialpsychiatrischen Einrichtungen tätig sind. Das Vernetzungstreffen bot Raum, regionale Unterschiede sichtbar zu machen, voneinander zu lernen und gemeinsame Perspektiven weiterzuentwickeln. Ziel ist eine Psychiatrie, die auf Augen- und Herzenshöhe gestaltet wird und einen ressourcenorientierten Umgang mit psychischen Krisen stärkt.
Barbara Holzmann, zweite Vizepräsidentin des Bayerischen Bezirketags, betonte in ihrer Begrüßung: „Wenn man bedenkt, dass sich EX-IN in Bayern in nur gut zehn Jahren so nachhaltig etabliert hat, ist das ein großer Erfolg, der dem Engagement von allen zu verdanken ist.“ Jörg Utschakowski, Mitbegründer von EX-IN Deutschland und Referatsleiter für Psychiatrie und Sucht bei der Senatorin für Gesundheit in Bremen, beleuchtete in seinem Vortrag „Genesungsbegleitung im Wandel“ die psychiatriepolitischen, wissenschaftlichen und menschenrechtlichen Einflüsse auf die Weiterentwicklung von EX-IN. Er zeigte auf, welche Chancen sich aus aktuellen Reformprozessen ergeben – aber auch, welche strukturellen Herausforderungen für die nachhaltige Implementierung von Genesungsbegleitung bestehen.
Einen praxisnahen methodischen Impuls setzte der Vortrag zum „Offenen Dialog“: Claudia Frey, Katrin Riemhofer und Simone Eiche (Pinneberg und München) stellten das Konzept als bedürfnisorientierten, netzwerkbasierten Ansatz vor, der das soziale Umfeld konsequent in Krisenprozesse einbezieht. Diskutiert wurden unter anderem der Offene Dialog in der regionalen Umsetzung, Chancen und Herausforderungen für EX-IN unter sich verändernden Rahmenbedingungen, EX-IN in der Angehörigenbegleitung, Chancen und Herausforderungen für Arbeitgeber von Genesungsbegleitern sowie EX-IN Genesungsbegleiter in der klinischen Akutpsychiatrie.
Die Ergebnisse wurden im Plenum zusammengeführt und zeigten ein breites Spektrum an regionalen Erfahrungen – von etablierten Tandemstrukturen bis hin zu Fragen der Finanzierung, Rollenklärung und institutionellen Verankerung. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem strukturierten Austausch innerhalb der bayerischen Bezirksregionen.
Mit dem vierten EX-IN Vernetzungstreffen unterstreicht das Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags seinen Anspruch, innovative sozialpsychiatrische Entwicklungen fachlich fundiert zu begleiten und Räume für Dialog, Reflexion und Weiterentwicklung zu schaffen.