Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053690

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee Klosterring 4 87660 Irsee, Deutschland http://www.kloster-irsee.de
Ansprechpartner:in Herr Martin Girke
Logo der Firma Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Viertes EX-IN Vernetzungstreffen Bayern in Kloster Irsee: Impulse, Dialog und regionale Perspektiven für eine kooperative Psychiatrie

(lifePR) (Irsee, )
Zum vierten Mal trafen sich Ende Februar in Kloster Irsee rund 100 Fachkräfte, EX-IN-Gene­sungsbegleitende, Vertreterinnen und Vertreter von Einrichtungen, Diensten, Trägern und Be­zirksverwaltungen zum bayernweiten EX-IN Vernetzungstreffen. Im Mittelpunkt standen aktuelle psychiatriepolitische Entwicklungen, methodische Impulse sowie der intensive Austausch inner­halb der bayerischen Bezirksregionen.

EX-IN (Experienced Involvement = Experten durch Erfahrung in der Psychiatrie) qualifiziert Men­schen mit eigener Krisen- und Genesungserfahrung zu Genesungsbegleitenden, die gemeinsam mit professionellen Fachkräften in psychiatrischen und sozialpsychiatrischen Einrichtungen tätig sind. Das Vernetzungstreffen bot Raum, regionale Unterschiede sichtbar zu machen, voneinan­der zu lernen und gemeinsame Perspektiven weiterzuentwickeln. Ziel ist eine Psychiatrie, die auf Augen- und Herzenshöhe gestaltet wird und einen ressourcenorientierten Umgang mit psychi­schen Krisen stärkt.

Barbara Holzmann, zweite Vizepräsidentin des Bayerischen Bezirketags, betonte in ihrer Begrü­ßung: „Wenn man bedenkt, dass sich EX-IN in Bayern in nur gut zehn Jahren so nachhaltig etabliert hat, ist das ein großer Erfolg, der dem Engagement von allen zu verdanken ist.“ Jörg Utschakowski, Mitbegründer von EX-IN Deutschland und Referatsleiter für Psychiatrie und Sucht bei der Senatorin für Gesundheit in Bremen, beleuchtete in seinem Vortrag „Genesungsbeglei­tung im Wandel“ die psychiatriepolitischen, wissenschaftlichen und menschenrechtlichen Ein­flüsse auf die Weiterentwicklung von EX-IN. Er zeigte auf, welche Chancen sich aus aktuellen Reformprozessen ergeben – aber auch, welche strukturellen Herausforderungen für die nachhal­tige Implementierung von Genesungsbegleitung bestehen.

Einen praxisnahen methodischen Impuls setzte der Vortrag zum „Offenen Dialog“: Claudia Frey, Katrin Riemhofer und Simone Eiche (Pinneberg und München) stellten das Konzept als bedürf­nisorientierten, netzwerkbasierten Ansatz vor, der das soziale Umfeld konsequent in Krisenpro­zesse einbezieht. Diskutiert wurden unter anderem der Offene Dialog in der regionalen Umset­zung, Chancen und Herausforderungen für EX-IN unter sich verändernden Rahmenbedingungen, EX-IN in der Angehörigenbegleitung, Chancen und Herausforderungen für Arbeitgeber von Gene­sungsbegleitern sowie EX-IN Genesungsbegleiter in der klinischen Akutpsychiatrie.

Die Ergebnisse wurden im Plenum zusammengeführt und zeigten ein breites Spektrum an regio­nalen Erfahrungen – von etablierten Tandemstrukturen bis hin zu Fragen der Finanzierung, Rol­lenklärung und institutionellen Verankerung. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem strukturier­ten Austausch innerhalb der bayerischen Bezirksregionen.

Mit dem vierten EX-IN Vernetzungstreffen unterstreicht das Bildungswerk des Bayerischen Bezir­ketags seinen Anspruch, innovative sozialpsychiatrische Entwicklungen fachlich fundiert zu be­gleiten und Räume für Dialog, Reflexion und Weiterentwicklung zu schaffen.

Anlagen

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.