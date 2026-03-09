Viertes EX-IN Vernetzungstreffen Bayern in Kloster Irsee: Impulse, Dialog und regionale Perspektiven für eine kooperative Psychiatrie

Zum vierten Mal trafen sich Ende Februar in Kloster Irsee rund 100 Fachkräfte, EX-IN-Gene­sungsbegleitende, Vertreterinnen und Vertreter von Einrichtungen, Diensten, Trägern und Be­zirksverwaltungen zum bayernweiten EX-IN Vernetzungstreffen. Im Mittelpunkt standen aktuelle psychiatriepolitische Entwicklungen, methodische Impulse sowie der intensive Austausch inner­halb der bayerischen Bezirksregionen.



EX-IN (Experienced Involvement = Experten durch Erfahrung in der Psychiatrie) qualifiziert Men­schen mit eigener Krisen- und Genesungserfahrung zu Genesungsbegleitenden, die gemeinsam mit professionellen Fachkräften in psychiatrischen und sozialpsychiatrischen Einrichtungen tätig sind. Das Vernetzungstreffen bot Raum, regionale Unterschiede sichtbar zu machen, voneinan­der zu lernen und gemeinsame Perspektiven weiterzuentwickeln. Ziel ist eine Psychiatrie, die auf Augen- und Herzenshöhe gestaltet wird und einen ressourcenorientierten Umgang mit psychi­schen Krisen stärkt.



Barbara Holzmann, zweite Vizepräsidentin des Bayerischen Bezirketags, betonte in ihrer Begrü­ßung: „Wenn man bedenkt, dass sich EX-IN in Bayern in nur gut zehn Jahren so nachhaltig etabliert hat, ist das ein großer Erfolg, der dem Engagement von allen zu verdanken ist.“ Jörg Utschakowski, Mitbegründer von EX-IN Deutschland und Referatsleiter für Psychiatrie und Sucht bei der Senatorin für Gesundheit in Bremen, beleuchtete in seinem Vortrag „Genesungsbeglei­tung im Wandel“ die psychiatriepolitischen, wissenschaftlichen und menschenrechtlichen Ein­flüsse auf die Weiterentwicklung von EX-IN. Er zeigte auf, welche Chancen sich aus aktuellen Reformprozessen ergeben – aber auch, welche strukturellen Herausforderungen für die nachhal­tige Implementierung von Genesungsbegleitung bestehen.



Einen praxisnahen methodischen Impuls setzte der Vortrag zum „Offenen Dialog“: Claudia Frey, Katrin Riemhofer und Simone Eiche (Pinneberg und München) stellten das Konzept als bedürf­nisorientierten, netzwerkbasierten Ansatz vor, der das soziale Umfeld konsequent in Krisenpro­zesse einbezieht. Diskutiert wurden unter anderem der Offene Dialog in der regionalen Umset­zung, Chancen und Herausforderungen für EX-IN unter sich verändernden Rahmenbedingungen, EX-IN in der Angehörigenbegleitung, Chancen und Herausforderungen für Arbeitgeber von Gene­sungsbegleitern sowie EX-IN Genesungsbegleiter in der klinischen Akutpsychiatrie.



Die Ergebnisse wurden im Plenum zusammengeführt und zeigten ein breites Spektrum an regio­nalen Erfahrungen – von etablierten Tandemstrukturen bis hin zu Fragen der Finanzierung, Rol­lenklärung und institutionellen Verankerung. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem strukturier­ten Austausch innerhalb der bayerischen Bezirksregionen.



Mit dem vierten EX-IN Vernetzungstreffen unterstreicht das Bildungswerk des Bayerischen Bezir­ketags seinen Anspruch, innovative sozialpsychiatrische Entwicklungen fachlich fundiert zu be­gleiten und Räume für Dialog, Reflexion und Weiterentwicklung zu schaffen.

