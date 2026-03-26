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Schülerinnen und Schüler der Glas- und Porzellanmaler bestreiten Entwurfswettbewerb für die Glasfassaden der Neuen Küferei von Kloster Irsee

Ausgezeichnet wurden die Entwürfe von Katharina Ziller aus München und Ramona Riedel aus Altenstadt.

(lifePR) (Irsee, )
Im Rahmen seines 45. Jubiläums als Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben waren Schülerinnen und Schüler der Glas- und Porzellanmalerabteilung der Staatlichen Berufsfachschule für Glas und Schmuck Kaufbeuren-Neugablonz zu einem Entwurfswettbewerb eingeladen, um Ideen für die künstlerische Gestaltung der Glasfassaden der Neuen Küferei von Kloster Irsee zu entwickeln.

Es entstanden 11 herausragende Entwürfe, die jetzt in Form von Musterscheiben ausgestellt werden. Eine Jury würdigte dabei die „Spuren“ von Katharina Ziller (München) mit einem Preisgeld in Höhe von 450,00 Euro. Ramona Riedel (Altenstadt) erhielt für ihren Beitrag „Wurzeln und Wachsen“ eine Belobigung in Höhe von 250,00 Euro zugesprochen.

Die Aufgabe bestand darin, einen Entwurf für die Glasfassaden der Küferei zu gestalten. Hierbei konnten die Schülerinnen und Schüler selbstständig auswählen, für welche Fassadenpartie der Entwurf gedacht ist, für das Foyer des Gartensaals oder für die Treppenhausfassaden der Vor- und/oder Rückseite.

Der Gestaltungsprozess erfolgte zunächst händisch, im Verlauf dann auch digital. Anschließend wurde maßstabsgetreu eine Simulation der gesamten Fassade erstellt. Weitere spezifische Informationen zu jedem Entwurf sind im Ausstellungskatalog zu finden, ebenso Bilder der Musterscheiben sowie die gesamten Entwürfe der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Als Muster zur Anschauung wurde ein Ausschnitt des Entwurfes in Originalgröße auf Glas angefertigt. Dieser hat die Maße 24 x 80 cm und wurde aus den individuellen Entwürfen ausgewählt, um die unterschiedlichen Techniken und Besonderheiten der entwickelten künstlerischen Gestaltungsidee hervorzuheben.

Der Katalog „Wettbewerb Glasfassade Gartensaal“ kann zu € 5,- an der Rezeption von Kloster Irsee erworben werden. Die Ausstellung ist nach Ostern vom 10. April bis 22. Mai im Foyer des Küfereigebäudes zu sehen.

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