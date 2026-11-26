Im Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum Kloster Irsee fand Ende November eine internationale Fachtagung zum jüdischen Kulturerbe im ländlichen Raum des 19. und 20. Jahrhunderts statt. Die Veranstaltung widmete sich erstmals in vergleichender Perspektive dem jüdischen Leben in Bayern, Böhmen und der Bukowina.



Worum ging es konkret? Jenseits der großen urbanen Zentren entwickelte sich in Europa über Jahrhunderte ein vielfältiges jüdisches Leben in ländlichen Regionen. Dieses bislang wenig erforschte Feld nahm die dreitägige Tagung vergleichend in den Blick und untersuchte gemeinsame historische Strukturen ebenso wie regionale Unterschiede. Im Zentrum standen materielle Zeugnisse wie Synagogen und Friedhöfe, literarische Traditionen wie die sogenannte „Ghettoliteratur“, wirtschaftliche Netzwerke sowie der Wandel der Erinnerungskultur. Aber nicht nur das: Vor dem Hintergrund zunehmender antisemitischer Tendenzen und aktueller Debatten um Erinnerungskultur nach dem Ende der Zeitzeugenschaft gewinnt die Tagung besondere gesellschaftliche Relevanz. Eine Sammelband soll daher die Erträge sichern und die Vorträge des Wochenendes in schriftlicher Form bündeln.



Veranstalter waren Lehrstühle der Universität Augsburg sowie die Heimatpflege des Bezirks Schwaben und die Schwabenakademie Irsee. Beteiligt waren Prof. Bettina Bannasch (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), Prof. Günter Kronenbitter (Europäische Ethnologie/Volkskunde sowie Neuere und neueste Geschichte), Prof. Jana Osterkamp (Verflechtungsgeschichte Deutschlands mit dem östlichen Europa) und Prof. Klaus Wolf (Deutsche Literatur- und Sprachgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit mit Schwerpunkt Bayern) sowie Christoph Lang (Bezirksheimatpfleger des Bezirks Schwaben). Die großangelegte Tagung, deren Besucherinnen und Besucher nicht nur aus Bayern, sondern auch aus der Ukraine, Rumänien und Tschechien angereist waren, vereinte damit unterschiedliche fachliche Perspektiven und kulturelle Prägungen.

(lifePR) (