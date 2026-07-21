Petrus meint es gut mit Kloster Irsee: Bürgerfest zum 45. Jubiläum findet unter wolkenlosem Himmel statt

Auch wenn es kurz vorher noch hagelte und wenige Stunden danach ein Unwetter über Irsee hinweg zog: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher feierten unter wolkenlosem Himmel und bei angenehmen Temperaturen das Sommerfest zum 45-jährigen Bestehen des Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrums des Bezirks Schwaben im Innenhof der historischen Klosteranlage.



Der stellvertretende Bezirkstagspräsident Peter Schiele begrüßte zahlreiche Ehrengäste, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucherinnen und Besucher aus Irsee und Umgebung: „1981 konnte noch keiner wissen, wie positiv sich unser Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum entwickeln würde. Doch es ist uns gelungen, unsere Ziele zu erreichen: Das Schwäbische Bildungszentrum hat sich zu einem modernen Veranstaltungszentrum entwickelt, das sich seiner Geschichte bewusst ist. Seine Strahlkraft reicht über Schwaben hinaus. Alle sieben bayerischen Bezirke nehmen regelmäßig die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten des Bildungswerks Irsee wahr. Zahlreiche Wochenendveranstaltungen, Kurse, Konferenzen und Konzerte der Schwabenakademie erfreuen sich großer Beliebtheit. Als Bezirk Schwaben sind wir sehr stolz, Kloster Irsee als starken Partner an unserer Seite zu haben.“



Werkleiter Stefan Raueiser resümiert: „45 Jahre Schwäbisches Bildungszentrum sind angesichts von 600 Jahren benediktinischer Kloster- und über 120 Jahren Irseer Anstaltsgeschichte kein großes Jubiläum, boten aber einen schönen Anlass, mit zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern sowie Nachbarn und Geschäftspartnern zusammenzukommen, um auf das gute Miteinander von Bezirkseinrichtung und Gemeindevertretung ebenso anzustoßen wie auf das Wohl aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen wir unseren Erfolg als eines der ,Top250 Tagungshotels Germany‘ verdanken.“



Musikalisch empfing der Musikverein Irsee die Gäste mit zünftiger Blasmusik im beeindruckenden Treppenhaus von Kloster Irsee. Anschließend sorgten „the blue notes“ im Innenhof für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die Mitglieder des Landesjugendjazzorchesters Bayern – Simon Neureuter (Piano), Luca Neureuter (Schlagzeug), Abi Ackermann (Trompete), Aaron Selbherr (Bass), Florentin Moser (Saxophon) und Kornelius Sontheim (Gitarre) – unterhielten etwa 500 Besucherinnen und Besucher bis in die späten Abendstunden hinein mit ihrem beeindruckend virtuosen Spiel, zu denen Allgäuer Kässpatzen, Ochs am Spieß und Irseer Klosterbier genossen werden konnten.



Rückblende: Im Sommer 1981 wurde Kloster Irsee nach siebenjähriger Bauzeit als Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben eröffnet. Maßgeblich dafür verantwortlich war der damalige Bezirkstagspräsident Dr. Georg Simnacher (1932–2014), der nicht nur den Wert der denkmalgeschützten Bausubstanz der ehemaligen Benediktinerabtei erkannte, sondern durch den Dreiklang von Schwäbischem Bildungszentrum, Schwabenakademie Irsee und Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags auch ein zukunftsweisendes Nutzungskonzept auf den Weg brachte. Heute sorgen über 60 Mitarbeitende und Auszubildende in Service und Küche, Housekeeping und Haustechnik sowie Empfang und Vertrieb für eine gehobene Gastronomie mit erstklassigem Tagungsstandard, was Gästegruppen aus dem gesamten Bundesgebiet schätzen.

(lifePR) (