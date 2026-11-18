Neues Gesicht – bewährtes Programm: Neue Website der Schwabenakademie Irsee geht online
Gleichzeitig mit dem neuen Halbjahresprogramm der Schwabenakademie Irsee für das 1.Halbjahr 2027 zeigt sich nun auch die Website der vhs-Akademie in neuer Aufmachung. (www.schwabenakademie.de). Auch hier finden sich die barocken Formen und Klostertüren als Designelemente wieder.
Websitebesucherinnen und -besucher können nun noch einfacher als bisher Einblick in die verschiedenen Programmschwerpunkte gewinnen und unter Veranstaltungsreihen erfahren, welche wiederkehrenden Veranstaltungsformate das Jahr über in Kloster Irsee stattfinden. Neu ist dabei auch die Möglichkeit, sich direkt online für Wochenend- und Ferienkurse anzumelden. Ganz ohne Kundenkonto, rund um die Uhr und bequem von zu Hause aus.
Unter dem Reiter Akademie stellen sich das Team der Schwabenakademie sowie die Partnerinstitutionen vor. Unter Kloster Irsee erfahren Sie mehr über die Historie des Tagungshauses und gewinnen einen Einblick, welche Annehmlichkeiten Sie beim Besuch des schwäbischen Bildungszentrums Kloster Irsee erwarten.
Und wer nach dem Blick ins neue Programm, das mit zahlreichen Highlights aufwartet, informiert bleiben möchte, der oder die kann sich gleich auf der Startseite der Website zum neuen Newsletter der Schwabenakademie anmelden.
Freuen Sie sich schon jetzt mit uns auf spannende neue Seminare u.a. aus den Bereichen Philosophie, Gesellschaft, Persönlichkeit und künstlerische Praxis und natürlich auf den 39. Schwäbischen Kunstsommer, der sich ebenfalls unter „Veranstaltungsreihen“ auf der neuen Website mit seinen elf Meister-Klassen für 2027 präsentiert.