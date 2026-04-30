Neues Format in Kloster Irsee: Akademie im Dialog startet am 9. Mai in prominenter Besetzung
Mit dem neuen Format Akademie im Dialog schlägt die Schwabenakademie Irsee nun eine willkommene Brücke zur Region: An ausgesuchten Samstagabenden (ab 20 Uhr) kommen Referentinnen und Referenten verschiedener Wochenendseminare zusammen, um in Kloster Irsee über ein spannendes Thema zu diskutieren – ganz öffentlich und bei freiem Eintritt. Über die konkrete Fragestellung und das Datum informiert jeweils rechtzeitig ein eigens gestalteter Flyer, der sowohl online unter www.schwabenakademie.de als auch ausgedruckt in Kaufbeuren und Umgebung zu finden ist. Eingeladen sind alle Interessierten aus Nah und Fern, die Freude am Zuhören oder Mitdiskutieren haben.
Premiere feiert Akademie im Dialog am Samstag, 9. Mai, ab 20 Uhr im Gartensaal von Kloster Irsee. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Philosoph und Autor Wilhelm Vossenkuhl spricht mit Medizinprofessor und Demenzexperte Hans Förstl – beide stammen aus München – über die Frage, was den Menschen eigentlich glücklich macht – und welche Rolle unser Denken dabei spielt. Stehen wir unserem Glück oft selbst im Weg? Oder fühlen sich Menschen mit Demenz vielleicht sogar glücklicher?
Über diese und weitere Fragen wird Akademiestudienleiter Dominik Fröhlich, dem auch die Organisation des Abends obliegt, mit unseren Experten sprechen. Hierzu ganz herzliche Einladung!