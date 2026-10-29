Mit frischen Impulsen aus dem „Land, wo die Zitronen blühn“ ins neue Jahr starten. Die „Pomona – Akademie zur Jahreswende“ öffnet am 28. Dezember in Kloster Irsee ihre Pforten
Vom 28. Dezember bis 3. Januar verbindet die Schwabenakademie Irsee im stimmungsvollen Ambiente von Kloster Irsee ein vielfältiges Bildungs- und Aktivprogramm mit einem Rundum Paket aus zahlreichen Seminar- und Abendangeboten, gemeinsamer Neujahrs-Exkursion und Vollverpflegung. So wird aus guten Vorsätzen ein inspirierender Start ins neue Jahr.
In diesem Jahr steht das Programm unter dem Motto „Ab in den Süden“. Das vielfältige Wochenprogramm wartet mit zahlreichen mediterranen Impulsen auf. Nach einem morgendlichen Bewegungsimpuls erwartet die Pomona-Gäste an den Vormittagen eine Reihe an kulturhistorischen Seminaren, in denen sie erfahren, warum das „Land, wo die Zitronen blühn“, seit vielen Jahrhunderten Sehnsuchtsort, Wiege von Kultur, feiner Lebensart und zivilisatorischem und ökologischem Reichtum ist. Nach einem geistig anregenden Vormittag und einem leckeren Mittagessen im Restaurant von Kloster Irsee schaffen zahlreiche Kursangebote aus Tanz, Chorsingen und einer Apothekerwerkstatt und Chorsingen einen vitalen Ausgleich am Nachmittag. Ob man sich von mediterranen Tänzen in Schwung bringen lassen möchte oder sich Sonne, Sand und Meer doch lieber malerisch annähern möchte, alles ist möglich.
Im abendlichen Rahmenprogramm begrüßt das La Gallarda Ensemble am 28. Dezember mit einem öffentlichen Konzert mit Renaissance- und Barockmusik aus Spanien, Portugal und Italien - gefolgt von spannenden Lesungen am 29. Dezember und 1. Januar und einem festlichen Silvestermenü samt gemeinsamer Silvesterfeier.
Die Pomona-Akademie zur Jahreswende richtet sich an alle, die kreative Impulse für einen frischen Start ins neue Jahr suchen und neugierig auf den Austausch mit anderen Bildungsinteressierten sind.
Nähere Infos und Anmeldung unter:
www.schwabenakademie.de Tel. 08341 906-661, oder -662