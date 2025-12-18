Literarischer Jahresauftakt in Irsee– Die Preisverleihung des Irseer Pegasus und die literarische Matinee mit Bestsellerautor Feridun Zaimoglu am 5. Januar 2026
Diesjähriger Gast der literarischen Matinee, die am 05.01.26 um 10 Uhr beginnt, ist der Bestsellerautor Feridun Zaimoglu. Im Gepäck hat der Kieler Schriftsteller seinen neuen Roman „Sohn ohne Vater“, der Einzug auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2025 fand. Auf kraftvolle Weise erzählt Zaimoglu in seinem neuesten Werk von der Trauer eines Sohnes um seinen verstorbenen Vater und der Reise zu dessen Grab, die gleichsam eine Erinnerungsreise in die geteilte Vergangenheit ist.
An die Lesung und das literarische Gespräch schließt sich am 05.01.26 ab 11:30 Uhr die Preisverleihung des Irseer Pegasus an. Die Besonderheit des Irseer Pegasus ist, dass nicht nur die Jury einen Preis vergibt, sondern auch die Teilnehmenden selbst aus ihrer Mitte heraus eine Preisträgerin oder einen Preisträger küren. Verliehen wird der jeweils mit 1.000€ dotierte Preis durch die weitere stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Barbara Holzmann. Der Jury gehören an: Die Lyrikerin Daniela Seel (Berlin), der Kulturmanager Dr. Thomas Kraft (Herrsching am Ammersee) und der Schriftsteller Markus Orths (Karlsruhe).
Literaturfreunde sind zu beiden Programmpunkten herzlich Willkommen. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter: https://www.irseer-pegasus.de/programm.html