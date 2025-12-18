Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046431

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee Klosterring 4 87660 Irsee, Deutschland http://www.kloster-irsee.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Nadja Hendriks
Logo der Firma Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Literarischer Jahresauftakt in Irsee– Die Preisverleihung des Irseer Pegasus und die literarische Matinee mit Bestsellerautor Feridun Zaimoglu am 5. Januar 2026

(lifePR) (Irsee, )
Der von der Schwabenakademie Irsee ausgerichtete Autorenworkshop und -schreibwettbewerb Irseer Pegasus geht vom 3. bis 5. Januar in die 28. Runde. Seinen krönenden Abschluss findet er am Montagvormittag den 5. Januar mit einer öffentlichen literarischen Matinee und der feierlichen Preisverleihung der beiden Literaturpreise des Irseer Pegasus im Festsaal von Kloster Irsee.

Diesjähriger Gast der literarischen Matinee, die am 05.01.26 um 10 Uhr beginnt, ist der Bestsellerautor Feridun Zaimoglu. Im Gepäck hat der Kieler Schriftsteller seinen neuen Roman „Sohn ohne Vater“, der Einzug auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2025 fand. Auf kraftvolle Weise erzählt Zaimoglu in seinem neuesten Werk von der Trauer eines Sohnes um seinen verstorbenen Vater und der Reise zu dessen Grab, die gleichsam eine Erinnerungsreise in die geteilte Vergangenheit ist.

An die Lesung und das literarische Gespräch schließt sich am 05.01.26 ab 11:30 Uhr die Preisverleihung des Irseer Pegasus an. Die Besonderheit des Irseer Pegasus ist, dass nicht nur die Jury einen Preis vergibt, sondern auch die Teilnehmenden selbst aus ihrer Mitte heraus eine Preisträgerin oder einen Preisträger küren. Verliehen wird der jeweils mit 1.000€ dotierte Preis durch die weitere stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Barbara Holzmann. Der Jury gehören an: Die Lyrikerin Daniela Seel (Berlin), der Kulturmanager Dr. Thomas Kraft (Herrsching am Ammersee) und der Schriftsteller Markus Orths (Karlsruhe).

Literaturfreunde sind zu beiden Programmpunkten herzlich Willkommen. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter: https://www.irseer-pegasus.de/programm.html

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.