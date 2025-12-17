Kontakt
Landler neu interpretiert – Gäste erwartet beim diesjährigen Konzert zur Jahreswende in Kloster Irsee eine Uraufführung

Am Sonntag, den 28. Dezember ab 20 Uhr laden die Schwabenakademie Irsee und das Trio um Georg Glasl (Zither), Tamara Obermeyer (Mezzosopran) und Mark Pogolski (Klavier) zu einer schallenden Uraufführung in den Festsaal von Kloster Irsee ein.

Unter dem Motto Landlerselig soll mit Tanzweisen aus der Sammlung Sonnleitner, Jodler und Juchezer aus der Sammlung Pommer sowie Kompositionen von Franz Schubert und Bernhard Lang nicht zuletzt deutlich werden, warum Franz von Kobell einst so pointiert gedichtet hatte: „Die Zither is a Zauberin“.

Freuen Sie sich auf eine Jahreswende der besonderen Art: mit ungewohnten Zusammenhängen, einer Verschiebung des Blickwinkels und natürlich ganz viel Landlerseligkeit!

Konzertkarten erhalten Sie an der Abendkasse. (25€ Eintritt regulär / Schüler/innen & Studierende 15€) Vorbestellungen sind nicht notwendig.

Das Konzert zur Jahreswende ist Teil der POMONA Akademie zur Jahreswende, die in diesem Jahr unter dem Motto „Übers Gebirg“ von 28.12.25-3.1.26 in Kloster Irsee stattfindet. Gäste sind bei den öffentlichen Abendveranstaltungen am 28.12, 29.12 und 1.1. herzlich willkommen.

Nähere Infos und Anmeldung unter:
www.schwabenakademie.de Tel. 08341 906-661, oder -662

