La Monica – Italienische Volksweise erklingt bei Orgelvesper in Kloster Irsee

Im Jahr 1465 wird in Siena das Schicksal eines Mädchens mit den Worten besungen: Madre non mi far monaca! Zu Deutsch: Mutter, mach keine Nonne aus mir (denn ich will keine sein)! Das ernste Thema erklingt dabei in derart ansprechender Melodie, dass es bald in ganz Europa in zahlreichen Instrumental- und Vokalstücken verarbeitet wird. Heute ist die italienische Volksweise unter dem Titel „La Monica“ – eine Dialektumwandlung des italienischem monaca, also Nonne – bekannt.



Eine Auswahl der bis heute über zwanzig überlieferten Textgestalten zu dieser Melodie wird der Basler Organist Tobias Lindner im Rahmen einer Orgelvesper am Samstag, 10. Oktober 2026, ab 21 Uhr in der Klosterkirche in Irsee präsentieren. Bei stimmungsvollem Kerzenschein erklingen die Variationen von (u. a.) Johann Ludwig Krebs (1713–1780), Dietrich Buxtehude (1637–707) und Nicolas Lebègue (1631–1702) sowie von William Byrd (1543–1623), Girolamo Frescobaldi (1583–1643) und Johann Sebestian Bach (1685–1750). Im Mittelpunkt des Abends steht jedoch – wie stets – die berühmte Balthasar-Freiweiß-Orgel, die um 1754 vom gleichnamigen süddeutschen Orgelspezialisten erbaut worden war und seither das liturgische und musikalische Leben in Kloster Irsee nachhaltig prägt. Hierzu ganz herzliche Einladung.



Der Eintritt ist wie immer frei; Spenden sind willkommen und werden zur Tilgung der Kosten sowie zur Instandhaltung der Orgel verwendet. Der nächste reguläre Termin liegt bereits im kommenden Jahr, dann wieder mit dem Kemptner Organisten Benedikt Bonelli, der am 24. April 2027 mit einer Orgelvesper bei Kerzenschein die nächste Konzertsaison eröffnen wird.



Wir freuen uns auf Sie!

(lifePR) (