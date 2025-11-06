Kontakt
König David in Kloster Irsee

Die Bezirksheimatpflege Schwaben und die Schwabenakademie Irsee laden zur 37. Tagung zur Geschichte und Kultur der Juden in Schwaben nach Kloster Irsee ein. Unter dem Titel Jüdische Musikkultur in Schwaben spüren vom 18. bis 19. November 2025 ausgewählte Referentinnen und Referenten der musikalischen Tradition des bayerisch-schwäbischen Judentums nach und nehmen die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine wunderbar klingende Reise – vom Mittelalter bis hinein in die Zeitgeschichte.

Den Höhepunkt der Tagung bildet ein öffentlicher Abendvortrag von Rabbiner Prof. Dr. Dr. h. c. Daniel Krochmalnik am Abend des 18. Novembers. Ab 19 Uhr geht er unter dem Titel König David, Patron der biblischen Sakralmusik der Frage nach, inwieweit die Musikalität der biblischen Psalmen Aufschluss darüber geben kann, wie die Musik des jerusalemer Tempels geklungen haben mag. Das Gebetbuch von Kirche und Synagoge, wie die Psalmen auch gerne genannt werden, ist schließlich reichhaltig versifizerit, instrumentalisiert, vokalisiert und orchestriert. Oder mit Psalm 151 gesprochen: „Meine Hände formten eine Flöte, meine Finger eine Harfe“ – lassen Sie sich verzaubern vom Klang König Davids und seiner einzigartigen sprachlichen Melodie!

Die Tagung beginnt am 18. November um 9 Uhr und endet am 19. November um 16 Uhr in Kloster Irsee. Anmeldungen sind bis Veranstaltungsbeginn möglich unter 08341/906661 oder buero@schwabenakademie.de. Der Eintritt zum Abendvortrag ist frei und kann ohne vorhergehende Anmeldung besucht werden. Weitere Informationen unter www.schwabenakademie.de.

