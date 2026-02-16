Kloster Irsee: Musikkurs der Schwabenakademie spielt Messe zu Ehren des Heiligen Eugenius von Meinrad Spieß

Am Sonntag vor Rosenmontag sind die Gottesdienstbesucher in St. Peter und Paul in Irsee mit einer fulminanten Darbietung überrascht worden: Ein Wochenendkurs des Ensembles cordes XXI aus München und der Schwabenakademie Irsee, der sich unter anderem mit der Eugeniusmesse von Pater Meinrad Spieß beschäftigt hatte, übernahm kurzerhand die musikalische Gestaltung vor Ort und brachte dies wertvolle Stück Kloster- und Musikgeschichte im Rahmen der Sonntagsmesse zu Gehör. Neben dem Kyrie, Gloria und Credo begeisterten auch das Sanctus, Benedictus und Agnus Dei, und während ein zusätzlicher Organist – übrigens auch aus den Reihen des Seminars – mit bekannten Kirchenliedern die Gläubigen zu gemeinschaftlichem Lobpreis ermunterte, wurde auch dieser Gesang von den Stimmen eines hochkarätigen Laienchor-Ensembles getragen.



Sehr zur Freude nicht nur des Komponisten selbst, der seit 1761 in der Gruft der Klosterkirche begraben liegt, sondern auch des Heiligen Eugenius, dessen Gebeine 1668 feierlich nach Irsee getragen wurden und bis heute im linken Seitenalter der Barockkirche zu bewundern sind. Es ist daher nicht auszuschließen, dass beide Gräber während der Aufführung „vor Begeisterung gepoltert“ haben, wie der Leiter von Kloster Irsee, Dr. Stefan Raueiser, der an diesem Sonntag den Lektorendienst und damit auch das Proklamandum übernommen hatte, mit einem Augenzwinkern anmerkte.



Und es stimmt wohl: Die Präzision und Klangfülle, die sich das zehnköpfige Ensemble unter der Leitung von Prof. Günter Holzhausen (Hochschule für Musik und Theater München) über drei Tage hinweg erarbeitet hatte, war schlicht beeindruckend. Entsprechend selig war im Anschluss die Stimmung unter den Musizierenden, denen es im ehemaligen Benediktinerkloster derart gut gefallen hat, dass bereits an einem Wiedersehen gearbeitet wird. Es wäre uns – Pfarreingemeinschaft, Kloster und Schwabenakademie Irsee – eine große Ehre!

