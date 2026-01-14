KI in aller Munde –gesellschaftliche Schlüsselthemen in kompakten Wochenendseminaren der Schwabenakademie Irsee
Im Seminar Im Dialog mit Künstlicher Intelligenz – Mündige Nutzung von KI im Alltag, das den Programmbereich eröffnet, dreht sich vom 6. bis 8. Februar in Kloster Irsee alles um diese mittlerweile nahezu omnipräsente Technologie. Im Zentrum steht die Frage, wie KI sinnvoll, kritisch und selbstbestimmt in verschiedenen Lebensbereichen genutzt werden kann. Neben einem bewussten und sicheren Umgang mit digitalen Helfern geht es im Seminar auch darum, gemeinsam die Möglichkeiten und Grenzen von Künstlicher Intelligenz auszuloten. Kursleiterin ist Lena Kersten aus Kempten, Pädagogin und Expertin für die Vermittlung von KI-Kompetenz.
Interessierte können sich noch bis zum 22. Januar für das Seminar anmelden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Anmeldung und nähere Infos unter:
www.schwabenakademie.de
Tel. 08341 906-661 oder -662