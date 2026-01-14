Kontakt
KI in aller Munde –gesellschaftliche Schlüsselthemen in kompakten Wochenendseminaren der Schwabenakademie Irsee

Wie kann eine mündige Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Alltag aussehen? Was hält die Gesellschaft zusammen? Wie beeinflussen politische Ideen unser Denken und Handeln? - Diesen zentralen gesellschaftlichen Themen widmet die vhs-Akademie Schwabenakademie Irsee in ihrem neuen Programm für die erste Jahreshälfte 2026 einen eigenen Bereich. Die Wochenendseminare, die von Freitagabend bis Sonntagmittag in Kloster Irsee stattfinden, bieten Bildungsinteressierten die Möglichkeit, sich tiefgehend mit aktuellen Herausforderungen unserer Gesellschaft zu beschäftigen und sich in der Seminargruppe auszutauschen.

Im Seminar Im Dialog mit Künstlicher Intelligenz – Mündige Nutzung von KI im Alltag, das den Programmbereich eröffnet, dreht sich vom 6. bis 8. Februar in Kloster Irsee alles um diese mittlerweile nahezu omnipräsente Technologie. Im Zentrum steht die Frage, wie KI sinnvoll, kritisch und selbstbestimmt in verschiedenen Lebensbereichen genutzt werden kann. Neben einem bewussten und sicheren Umgang mit digitalen Helfern geht es im Seminar auch darum, gemeinsam die Möglichkeiten und Grenzen von Künstlicher Intelligenz auszuloten. Kursleiterin ist Lena Kersten aus Kempten, Pädagogin und Expertin für die Vermittlung von KI-Kompetenz.

Interessierte können sich noch bis zum 22. Januar für das Seminar anmelden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
