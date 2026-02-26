Irseer Stolpersteine für Opfer der NS-„Euthanasie“ in digitalen Stolpersteine-Guide integriert
Leider gibt es aktuell noch keine einheitliche Datenbank für die über 116.000 von Gunter Demnig verlegten Stolpersteine zum Gedenken an Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert und vertrieben worden sind.
So sind auch im „Stolpersteine-Guide“ https://stolpersteine-guide.de/ relativ viele Orte noch nicht vertreten, doch stellt diese digitale Anwendung die einzige App zur Verfügung, die (bundes-)länderübergreifend und europaweit funktioniert - und das auch über Webbrowser. Das heißt, diese App hat das Potential zum Wachstum.
Die Initiative zu dem Stolpersteine-Guide ging von Kim-Julian Becker und Peter Nürnberger, beide Leipzig, aus. Während andere Formate regional begrenzt sind, ist es Ziel dieses digitalen Guides, auf Dauer einen leicht zugänglichen Überblick über alle verlegten Steine zu erhalten. Die App „Stolpersteine-Guide“ ist kostenlos und sie steht als Webversion zur Verfügung. Sie wurde mit Mitteln des Freistaates Sachsen und aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ gefördert
In Irsee werden Stolpersteine seit 2009 zum namentlichen Gedenken an einzelne Opfer der nationalsozialistischen Patientenmorde in der „Anstalt Irsee“ gesetzt. Mit ihnen soll den Opfern nicht nur ihre Geschichte, sondern auch ihre Würde zurückgegeben werden. Deshalb gehören zu jedem einzelnen Stolperstein Angaben zur individuellen Biographie der Opfer, die von Angehörigen oder Fachleuten zusammengetragen wurden. Sie sind über die Webseite www.anstalt-irsee.de einsehbar und nun dank der Unterstützung der Historikerin Dr. Magdalene Heuvelmann (Tradition hat Zukunft, Warendorf) in den digitalen Stolpersteine-Guide integriert.