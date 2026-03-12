Kontakt
Glasmaler in Kloster Irsee - Schmuckfachschule trifft Bildungszentrum: Schülerinnen und Schülern der Glas- und Porzellanmaler stellen Ergebnisse ihrer Schöpfungsreise im Foyer der Neuen Küferei aus.

Die Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck in Kaufbeuren/Neugablonz ist in der Ausbildung all ihrer Gewerke bestrebt, ihren Schülerinnen und Schülern eine berufs- und alltagsnahe Ausbildung zu gewährleisten. Umso mehr hat es die Fachschaft der Glas- und Porzellanmaler unter Leitung von Miriam Tokumaru begrüßt, dass das Schwäbische Bildungszentrum anlässlich seines 45. Firmenjubiläums mit der Idee auf sie zutrat, die Glasfassaden der Neuen Küferei – eines angegliederten Neubaus im Süd-Osten der historischen Anlage von Kloster Irsee – zu gestalten.

Der Vision eines weiteren Ortes für Kunst am Bau und der finanziellen Unterstützung des Vereins zur Förderung der Staatl. Berufsfachschule für Glas und Schmuck ist es zu verdanken, dass elf Ideen dazu entwickelt werden konnten. Diese sind vom 24. März bis 22. Mai im Foyer der Neuen Küferei von Kloster Irsee zu sehen – in Form von Musterscheiben, Fotosimulationen und in Ausschnitten aus der Entwurfsphase.

Das gemeinsame Projekt des Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrums des Bezirks Schwaben, der Staatlichen Berufsfachschule und des Fördervereins wurde als Entwurfswettbewerb konzipiert und juriert. Juroren waren Matthias Bankwitz (Leiter des gleichnamigen Architekturbüros des Küfereigebäudes), Dr. Stefan Raueiser (Leiter von Kloster Irsee) und Gerhard Ribka (Glaskünstler und ehemaliger Fachbetreuer Glas- und Porzellanmaler).

Die nun im Schwäbischen Bildungszentrum Kloster Irsee ausgestellten Entwürfe bezeugen, dass auch schon junge, angehende Handwerkerinnen und Handwerker ein hohes Maß an Ideenreichtum und Rüstzeug in sich tragen, die Welt von heute und morgen zu gestalten – was sich zu fördern immer lohnt.

Vernissage: Freitag, 24. März, 17.00 Uhr
Ort: Kloster Irsee, Foyer des Küfereigebäudes
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

