„FlussPferde“ in Kloster Irsee: Irseer Kinder erleben exklusive Aufführungen des Jungen Landestheaters Schwaben

Was haben ein Pferd und ein Flusspferd gemeinsam? Genau: das Wort Pferd. Und sonst? Anneli Mäkeläs Theaterstück FlussPferde handelt temporeich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden – und stellt mit großer Spielfreude und viel Witz die große Frage nach richtig und falsch. Das erlebten auf Einladung des Schwäbischen Bildungszentrums jetzt annähernd 80 Irseer Kindergarten– und ebenso viele Kinder der Josef-Guggenmos-Grundschule im Gartensaal von Kloster Irsee.



„Wir wollen unser 45-jähriges Firmenjubiläum anders feiern, als erwartet“, erläutert Werkleiter Dr. Stefan Raueiser die Idee hinter den vier exklusiven Darbietungen: „Statt langatmige Rückblicke vor geladenen Honoratioren, haben wir unsere jüngsten Nachbarinnen und Nachbarn eingeladen, das Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben zu erkunden – mit Lotte Gosch in der Rolle des gemütlich-schweren Flusspferds und Samuel Kastell als temporeich tänzelndes Ross.



Und es ist schon atemberaubend, wie das Flusspferd im Spiel immer dünner zu werden versucht, um mit dem Pferde-Reifen Sport zu treiben, während das Pferd immer mehr Grünzeug frisst, um sich auf dem Wasser gemächlich treiben lassen zu können. So lernen die beiden Theaterfiguren ebenso wie die jugendlichen Zuschauerinnen und Zuschauer: Ist es wirklich so wichtig zu entscheiden, wer wohl „das richtige“ Pferd ist – oder macht es nicht glücklicher und zufriedener, in versöhnter Verschiedenheit zu leben?



Das findet auch das Publikum. Lotta fasst es so zusammen: „Es war ein schönes Theaterstück, weil es traurige und lustige Abschnitte hatte“. Ein 6-jähriges Kindergarten-Kind meinte: „Toll! Das Pferd hat sich ganz viel Luft reingeblasen – damit es dicker wurde!“ und eine Vierjährige ergänzte: „Ich fand es so lustig, dass sie immer eingeschlafen sind nach dem Essen.“ Schulkind Mia stellte fest: „Ich fand es total schön, weil es gezeigt hat, dass man so sein soll wie man ist und sich nicht ändern soll“; das ist auch Ida wichtig: „Mir hat das Theaterstück gefallen, weil es gezeigt hat, dass jeder schön ist, so wie er ist“.



Und so wird weiter gefeiert: Am Mittwoch, 3. Juni, 19.00 Uhr sind alle Menschen aus Irsee und Umgebung zur Kinderoper Brundibár eingeladen. Die konzertante Aufführung der Aurelius Sängerknaben Calw und von Instrumentalistinnen und Instrumentalisten des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters sjso bezeugt eindrucksvoll die unerschütterliche Kraft der Musik. Ausdrückliche Einladung an Jung und Alt zu einem ebenso besonderen wie kostenlosen Musikereignis im Gartensaal von Kloster Irsee!

