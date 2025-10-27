Kontakt
Fit und geistig angeregt ins neue Jahr. Die „Pomona – Akademie zur Jahreswende“ öffnet am 28. Dezember in Kloster Irsee ihre Pforten

Die Zeit „zwischen den Jahren“ gilt als Zeit des Jahresausklangs und der Vorbereitung auf das neue Jahr. Viele Menschen nutzen diese Zeit, um Innezuhalten und gute Vorsätze für das kommende Jahr zu schmieden. „Mehr für die Gesundheit tun“, „sich ausreichend bewegen“ oder auch „mal wieder etwas für die geistige Fitness tun“ sind nur einige der Gedankenschlösser, die hierbei entstehen können. Damit es bei der Umsetzung nicht bei bloßen Luftschlössern bleibt, hilft der Zusammenschluss und Austausch mit Anderen.

Wer die Zeit der Reflexion gerne in Gesellschaft mit anderen Kulturinteressierten und mit vielfältigen Impulsen für Körper und Geist verbinden möchte, für den bietet die „Pomona – Akademie zur Jahreswende“ einen idealen Rahmen. Zwischen 28. Dezember und 3. Januar bietet die Schwabenakademie Irsee in den Räumlichkeiten von Kloster Irsee ein einzigartiges Rundum-Paket aus Bildungsprogramm, Aufenthalt und Vollverpflegung für die Zeit „zwischen den Jahren“ an.

Das diesjährige Motto der Pomona lautet: „Übers Gebirg‘“ und so ist das vielfältige Wochenprogramm gespickt mit alpinen Impressionen für Körper und Geist.

Nach einem morgendlichen Bewegungsimpuls erwartet die Pomona-Gäste an den Vormittagen eine Reihe an kulturhistorischen Seminaren, in denen sie die „geistige Fitness“ anregen können und erfahren, warum die Berge seit jeher die Menschen faszinieren. Nach einem geistig anregenden Vormittag und einem leckeren Mittagessen im Restaurant von Kloster Irsee schaffen zahlreiche Kursangebote aus Gymnastik, Tanz und Chorsingen einen vitalen Ausgleich am Nachmittag und beleuchten die Beziehung von Mensch und Berg noch einmal von einer ganz anderen Perspektive.

Abgerundet wird das alpine Wochenprogramm mit einem öffentlichen Konzert mit Zitherimpressionen am 28. Dezember, mit zwei öffentlichen Lesungen am 29. Dezember und 1. Januar und einem gemeinsamen Silvesterabend mit Mehrgänge-Menü sowie durch eine Exkursion am Neujahrstag.

Die Pomona-Akademie zur Jahreswende richtet sich an alle, die kreative Impulse für einen frischen Start ins neue Jahr suchen und neugierig auf den Austausch mit anderen Bildungsinteressierten sind.

Nähere Infos und Anmeldung unter:

www.schwabenakademie.de Tel. 08341 906-661, oder -662

