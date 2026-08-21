Einsamkeit begegnen – Tagung in Kloster Irsee sucht nach neuen Wegen für die Erwachsenenbildung
Genau dieser Frage hat sich die Schwabenakademie Irsee nun verschrieben: In Kooperation mit dem bayerischen Volkshochschulverband (bvv) findet vom 28. bis 29. September 2026 eine großangelegte Fachtagung „Einsamkeit begegnen. Neue Wege der Erwachsenenbildung“ in Kloster Irsee statt, die sich dem Phänomen „Einsamkeit“ umfassend widmet und aus interdisziplinärer Perspektive beleuchtet. Mit Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis möchte die Tagung aber nicht nur Einblicke in gesellschaftliche, psychologische, philosophische und kulturelle Dimensionen des Themas geben, sondern in Form von Diskussionsgruppen auch darüber nachdenken, wie diese Erkenntnisse in der Bildungsarbeit vor Ort aufgegriffen und in konkrete Formate überführt werden können. Die Veranstaltung richtet sich daher gezielt an (leitende) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Volkshochschulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung in ganz Bayern und darüber hinaus. Lassen Sie uns gemeinsam der Einsamkeit begegnen!
Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos. Informationen zum Programm und zur Anmeldung erhalten Sie auf der Homepage des bayerischen Volkshochschulverbands: www.vhs-bayern.de. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Sandra Jung unter sandra.jung@vhs-bayern.de oder telefonisch unter 089/5108032.