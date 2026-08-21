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Einsamkeit begegnen – Tagung in Kloster Irsee sucht nach neuen Wegen für die Erwachsenenbildung

(lifePR) (Irsee, )
Einsamkeit ist eine Bedrohung für Leib und Leben: Sie verursacht chronische Schmerzen, ist wissenschaftlich noch wenig erforscht und wird als eine der häufigsten Todesursachen in der westlichen Welt eingestuft. Auch kann Einsamkeit jeden Menschen befallen, ob jung oder alt, ob reich oder arm, und begünstigt zudem das Aufkommen anderer Leiden wie Depressionen und Demenz bis hin zu Herzinfarkten, Schlaganfällen und Krebs. Doch was können beispielsweise Volkshochschulen und andere Einrichtungen der Erwachsenenbildung – konkret und vor Ort – gegen Einsamkeit tun?

Genau dieser Frage hat sich die Schwabenakademie Irsee nun verschrieben: In Kooperation mit dem bayerischen Volkshochschulverband (bvv) findet vom 28. bis 29. September 2026 eine großangelegte Fachtagung „Einsamkeit begegnen. Neue Wege der Erwachsenenbildung“ in Kloster Irsee statt, die sich dem Phänomen „Einsamkeit“ umfassend widmet und aus interdisziplinärer Perspektive beleuchtet. Mit Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis möchte die Tagung aber nicht nur Einblicke in gesellschaftliche, psychologische, philosophische und kulturelle Dimensionen des Themas geben, sondern in Form von Diskussionsgruppen auch darüber nachdenken, wie diese Erkenntnisse in der Bildungsarbeit vor Ort aufgegriffen und in konkrete Formate überführt werden können. Die Veranstaltung richtet sich daher gezielt an (leitende) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Volkshochschulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung in ganz Bayern und darüber hinaus. Lassen Sie uns gemeinsam der Einsamkeit begegnen!

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos. Informationen zum Programm und zur Anmeldung erhalten Sie auf der Homepage des bayerischen Volkshochschulverbands: www.vhs-bayern.de. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Sandra Jung unter sandra.jung@vhs-bayern.de oder telefonisch unter 089/5108032.  

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