Ein besonderes Musikereignis: Kinderoper Brundibár von Hans Krása kommt am 3. Juni 2026 in Kloster Irsee zur Aufführung
Brundibár, im Konzentrationslager Theresienstadt entstanden, erinnert an die Opfer der NS-Diktatur und zeigt eindrucksvoll die unerschütterliche Kraft der Musik.
In Brundibár siegt das Gute über das Böse – eine Hoffnung, die schon die Kinder im Theresienstadt getragen hat und bis heute weiterwirkt.
Gemeinsam mit dem Schwäbischen Bildungszentrum feiert die Schwabenakademie Irsee das 45. Jubiläum von Kloster Irsee als Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben und setzt damit zugleich ein Zeichen des Gedenkens:
Erinnerung und Mahnung sind keine Nebensächlichkeiten. Sie betreffen die Würde des Menschen, Mitmenschlichkeit und die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Die Kinderoper von Hans Krása führt uns dies eindringlich vor Augen und lässt einen Konzertabend voller Intensität und Hoffnung entstehen.
Die Aufführung beginnt am Mittwoch, den 3. Juni 2026, um 19.00 Uhr im Gartensaal von Kloster Irsee.
Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung per Mail oder telefonisch wird gebeten.
buero@schwabenakademe.de , Telefon: 08341 906-661, -662 und -664