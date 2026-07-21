Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1067868

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee Klosterring 4 87660 Irsee, Deutschland http://www.kloster-irsee.de
Ansprechpartner:in Herr Dominik Fröhlich +49 8341 906665
Logo der Firma Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Der Schreibwettbewerb Irseer Pegasus geht in die 29. Runde – Einsendeschluss ist der 15. September 2026

(lifePR) (Irsee, )
Auch in diesem Jahr ruft die Schwabenakademie Irsee wieder Nachwuchsautorinnen und -autoren dazu auf, sich mit unveröffentlichten Texten um die Teilnahme beim renommierten Literaturwettbewerb Irseer Pegasus zu bewerben. Die Teilnahme am Workshop, der vom 8. bis 10. Januar 2027 in Kloster Irsee stattfindet, darf bereits als Auszeichnung gewertet werden, denn eine dreiköpfige Jury wählt aus allen Bewerbungen zwölf vielversprechende Autorinnen und Autoren aus, die kostenfrei am Workshop teilnehmen können. Die Schwabenakademie Irsee übernimmt für die Teilnehmenden die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie das Rahmenprogramm und fördert so junge schriftstellerische Talente. Unterstützt wird sie dabei vom Sparkassenbezirksverband Schwaben, der den Schreibwettbewerb auch in diesem Jahr mit einer großzügigen Spende bedacht hat. Partner ist zudem der Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Bayern.

In kollegialer Atmosphäre haben die Teilnehmenden Gelegenheit, an ihren Texten zu arbeiten und werden dabei von der Jury bestehend aus der Lyrikerin Daniela Seel, der Journalistin und Schriftstellerin Lena Gorelik und dem Schriftsteller und Literaturkritiker Dr. Thomas Kraft begleitet. Den Abschluss des Workshops bildet eine literarische Matinee und die Preisverleihung, bei der die beiden jeweils mit 1.000€ dotierten Preise des 29. Irseer Pegasus vergeben werden. Die Besonderheit ist, dass nicht nur die Jury einen Preis vergibt, sondern auch die Teilnehmenden selbst aus ihrer Mitte heraus eine Preisträgerin oder einen Preisträger küren.

Interessierte Nachwuchstalente können noch bis zum 15. September 2026 unveröffentlichte fiktionale Prosa und Lyrik einreichen. Nähere Infos zur Teilnahme und zum Wettbewerb finden Interessierte unter: https://www.irseer-pegasus.de/teilnehmen.html

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.