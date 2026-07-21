Der Schreibwettbewerb Irseer Pegasus geht in die 29. Runde – Einsendeschluss ist der 15. September 2026
In kollegialer Atmosphäre haben die Teilnehmenden Gelegenheit, an ihren Texten zu arbeiten und werden dabei von der Jury bestehend aus der Lyrikerin Daniela Seel, der Journalistin und Schriftstellerin Lena Gorelik und dem Schriftsteller und Literaturkritiker Dr. Thomas Kraft begleitet. Den Abschluss des Workshops bildet eine literarische Matinee und die Preisverleihung, bei der die beiden jeweils mit 1.000€ dotierten Preise des 29. Irseer Pegasus vergeben werden. Die Besonderheit ist, dass nicht nur die Jury einen Preis vergibt, sondern auch die Teilnehmenden selbst aus ihrer Mitte heraus eine Preisträgerin oder einen Preisträger küren.
Interessierte Nachwuchstalente können noch bis zum 15. September 2026 unveröffentlichte fiktionale Prosa und Lyrik einreichen. Nähere Infos zur Teilnahme und zum Wettbewerb finden Interessierte unter: https://www.irseer-pegasus.de/teilnehmen.html