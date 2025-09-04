Denkmal meets Vesper: Kloster Irsee lässt am Tag des offenen Denkmals erneut aufhorchen
Den krönenden Abschluss des Denkmaltags bildet auch in diesem Jahr wieder eine Orgelvesper in der Klosterkirche. Ab 17 Uhr lädt der Augsburger Organist Roland Götz alle Interessierten ganz herzlich nach St. Peter und Paul in Irsee ein zu seinem Spiel, diesmal unter dem Titel „Thomas Tomkins, der letzte Virginalist“. Dahinter verbergen sich Stücke wie „The Hunting galliard“, „Worcester Brawls“ oder „Ut, re, mi, fa, sol, la“ – ein Stückchen für Orgelschüler, um den Hexachord zu lernen. Aber auch echte Gipfelwerke virginalistischer Kunst wie das über einem Bass sich erhebende Duett „In nomine, Gloria tibi trinitas“ oder die kunstvollen Variationen „Ground“ sind Teil des Programms. Die berühmte Fensterorgel in Irsee, die 1754 von Balthasar Freiwiß erbaut worden war, behauptet so einmal mehr ihren festen Platz beim jährlichen Tag des offenen Denkmals!
Der Eintritt zu Führungen und Vesper ist frei; Spenden sind willkommen und werden zur Tilgung der Kosten sowie zur Instandhaltung der Orgel verwendet. Den Abschluss der Orgelsaison bildet übrigens Heinrich Wimmer aus Burghausen am Samstag, 11. Oktober, um 21 Uhr mit einer Orgelvesper bei Kerzenschein. Auch hierzu herzliche Einladung!