Bürgerfest in Kloster Irsee: Schwäbisches Bildungszentrum feiert nachgeholtes Jubiläum

Eigentlich wollte man in Kloster Irsee bereits im letzten Sommer feiern: 40 Jahre Schwäbisches Bildungszentrum gemeinsam mit dem 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Irsee. Pandemiebedingt findet das Bürgerfest mit Bezirkstagspräsident Martin Sailer jetzt am kommenden Samstag, 16. Juli 2022, statt – pünktlich zum 40. Jubiläum der Schwabenakademie Irsee.



Der Musikverein Irsee (heuer selbst Jubilar: 100 Jahre liegt seine Vereinsgründung zurück) begrüßt ab 17.00 Uhr die Gäste, bevor Schwabens Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Irsees Erster Bürgermeister Andreas Lieb und Ostallgäus Kreisbrandrat Markus Barnsteiner die Gäste willkommen heißen.



Für das leibliche Wohl sorgen nicht nur Küchen- und Serviceteam des bezirkseigenen Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrums, sondern auch eine eigens angereiste Ochsenbraterei. Musikalisch übernimmt nach Irsees Blasmusik das Quartett Saltman & Pepper die Unterhaltung: Studierende der Berufsfachschule für Musik aus Krumbach haben ihr Kommen angekündigt.



Bei schönem Wetter können die Gäste den Abend im stimmungsvollen Prälatengarten hinter dem Konventgebäude genießen; als Schlechtwetter-Variante stehen Restaurant und Kreuzgangflure von Kloster Irsee bereit.



Reservierungen sind nicht notwendig, Speisen und Getränke können direkt vor Ort käuflich erworben werden.



Begleitend stellt die Feuerwehr Irsee ihren Fahrzeugpark zur Besichtigung aus und steht die Textilkunst-Ausstellung „Blüten-Lese“ der Schwabenakademie offen. Schließlich werden geführte Rundgänge durch das in Renovierung begriffene Sommerhaus von Kloster Irsee und durch den Erweiterungsbau Küferei angeboten.