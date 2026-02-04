Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050356

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee Klosterring 4 87660 Irsee, Deutschland http://www.kloster-irsee.de
Ansprechpartner:in Herr Dr. Stefan Raueiser +49 8341 906600
Logo der Firma Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Blühende Geschichte/n: Jubiläumstagung in Kloster Irsee widmete sich dem Obst- und Gartenbau in Schwaben

(lifePR) (Irsee, )
Die 35. Arbeitstagung der Bezirksheimatpflege, des Historischen Vereins für Schwaben und der Schwabenakademie Irsee widmete sich kulturhistorischen Fragen wie auch aktuellen Herausforderungen des Obst- und Gartenbaus.

„Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist vielleicht gar nicht bewusst, welch grundlegende Bedeutung der Obst -und Gartenbau in Schwaben hat“, meinte stellvertretender Bezirkstagspräsident Alfons Weber zur Eröffnung. „Dabei ist – mit Ausnahme der Blasmusik – kaum etwas so schwäbisch wie der Apfel- oder Birnbaum im Garten: Die meisten Bauverordnungen für Neubaugebiete in Schwaben sehen mindestens einen Obstbaum im Garten vor und unzählige Menschen engagieren sich in Obst- und Gartenbauvereinen für ein lebenswertes und schönes Ortsbild“.

Der Bezirk Schwaben hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, das wichtige Natur- und Kulturgut für die nachkommenden Generationen zu bewahren. So fördert er am Bodensee den Sortengarten der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, um alte schwäbische Obstsorten wie Prinzessin Marianne oder Minister Dr. Lucius vor dem Aussterben zu bewahren.

Die in Kooperation mit dem Historischen Verein für Schwaben und der Schwabenakademie Irsee veranstaltete Arbeitstagung ist ein Urgestein unter den Veranstaltungen der Bezirksheimatpflege, betonte Corinna Malek-Wagner: „In diesem Jahr feiern wir 150 Jahre Obst- und Gartenbau in Schwaben und gratulieren dem Schwäbischen Bezirksverband für Gartenbau und Landschaftspflege ganz herzlich zu seinem 150jährigen Bestehen“. Ab Frühsommer wird es im Museum für Gartenkultur in Illertissen dazu eine Ausstellung geben. „Gärten jeglicher Art als auch der Anbau von Obst gehören zu den prägendsten Formen unserer schwäbischen Kulturlandschaft“, so die Stellvertreterin von Bezirksheimatpfleger Christoph Lang weiter. „Mit der Tagung blicken wir nicht nur zurück in die reichhaltige Geschichte des schwäbischen Obst- und Gartenbaus, seiner Träger und Akteure, sondern geben auch Anregungen für Gegenwart und Zukunft der von Menschen gestalteten gärtnerischen Lebensumwelt in Schwaben“. So stand eine Exkursion zu dem gleich oberhalb von Kloster Irsee gelegenen Obstlehrgarten mit Streuobstwiese auf dem Tagungsprogramm.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.