Auftakt des Literaturfestivals Allgäu-Schwaben mit Michel Friedman in Kloster Irsee
Neuer Name im Programm des LFAS: Michel Friedman eröffnet das Festival am 28. Februar 2026 in der Schwabenakademie
Am Samstag, 28. Februar konnte hierfür ein prominenter Gast gewonnen werden: Michel Friedman wird das Literaturfestival Allgäu-Schwaben mit einer Lesung aus seinem neuen Buch Mensch! Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten eröffnen.
Der Rechtsanwalt, Philosoph, Publizist und Moderator Michel Friedman setzt sich seit vielen Jahren für eine demokratische Streitkultur ein. In seinem neuen Buch ruft Friedman dazu auf, sich aktiv für Freiheit und Menschenrechte einzusetzen, bevor es zu spät ist. Damit ist Michel Friedmans Buch „ein Weckruf, die Demokratie nicht nur zu verteidigen, sondern aktiv zu gestalten.“
Die Eröffnungslesung des LFAS bietet neben einem Einblick in Friedmans Buch auch die Möglichkeit, die Denkanstöße gemeinsam mit dem Autor zu diskutieren, um auf diese Weise gleich in die aktive Demokratiearbeit einzusteigen.
Samstag, 28. Februar 2026
18:30 Uhr
Kloster Irsee, Klosterring 4, 87660 Irsee
Karten: 10€ Regulär, 5 € Ermäßigt (für Schüler und Studierende)
Vorverkauf: www.lfas.de/tickets
Weitere Infos zum Gesamtprogramm mit insgesamt 32 Lesungsterminen finden Sie auf der Homepage des Literaturfestivals Allgäu-Schwaben unter www.lfas.de.