Auftakt des Literaturfestivals Allgäu-Schwaben 2026 – Festivalprogramm nun online (pm).
Das Programm mit insgesamt 32 Lesungsterminen ist nun auf der Homepage des Festivals unter www.lfas.de online.
Literaturbegeisterte erwartet in dieser Festivalsaison ein volles, und genreübergreifendes Programm. Ob Romane, Krimi- und Reiseabenteuer oder neue Blicke auf gesellschaftliche Herausforderungen – das Literaturfestival Allgäu-Schwaben eröffnet Literaturfreunden mit vielfältigen Veranstaltungsformaten neue Literatur.
Das Literaturfestival Allgäu-Schwaben zieht ab 2026 das Einzugsgebiet des Allgäuer Literaturfestivals und des Literaturfestivals Nordschwaben zusammen und möchte damit literarische Begegnungsräume in und um Schwaben öffnen.
Nach dem Auftakt in Irsee macht das Literaturfestival Allgäu-Schwaben (kurz LFAS) Station in Bad Wurzach und Donauwörth: Das Autorenduo Eva-Maria Bast und Jørn Precht (Autorenpseudonym Charlotte Jacobi) kommt am 3. März in die Stadtbücherei Bad Wurzach. In Donauwörth liest am 4. März der Krimi Autor Markus Heitz, dicht gefolgt von Tamina Kallert, bekannt aus dem WDR-Format „Wunderschön“, die am 5. März im Zeughaus von Donauwörth die Reiselust des Publikums schürt.
Weitere Festivalgäste sind unter anderem der mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnete Historiker Karl Schlögel, die Preisträgerin des Deutschen Buchpreises 2024 Martina Hefter und natürlich viele weitere literarische Talente. Neu in diesem Jahr ist auch die Einbindung eines Schüler-Schreibwettbewerbs im Gymnasium Füssen. Ende Juni richtet die öffentliche Preisverleihung des Wettbewerbs so den Fokus auf literarische Nachwuchstalente und deren Texte.
Gemeinsam mit dem Künstlerischen Leiter des Festivals Dr. Thomas Kraft blickt das Team der Schwabenakademie Irsee voller Vorfreude auf den Festivalfrühling:
„Das Literaturfestival Allgäu-Schwaben ist mehr als nur eine Aneinanderreihung von Lesungen. Es ist ein kulturelles Ereignis, das die Literatur fest im Herzen der Region verankert. Die Idee, Literatur dorthin zu bringen, wo wir leben und arbeiten, macht den besonderen Charme dieses Festivals aus.“ – so Dr. Thomas Kraft (Künstlerischer Leiter LFAS) und Dr. Nadja Hendriks (Projektleitung LFAS).
Alle Informationen rund um die einzelnen Veranstaltungstermine sowie den Kartenvorverkauf finden Sie auf der Homepage www.lfas.de