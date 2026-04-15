Anmeldung zum 38. Schwäbischen Kunstsommer in Kloster Irsee noch bis 26. April möglich
Zehn rennomierte Künstlerinnen und Künstler leiten in diesem Jahr ebensoviele Meisterklassen: Für Malerei, die heuer gleich doppelt vertreten ist, stehen Tillmann Damrau (Dortmund) und Jerry Zeniuk (München); Textilkunst lehrt Yvonne Kendall (Reutlingen), Bildhauerei unterrichtet Ottmar Hörl (Wertheim). Die Klasse Fotografie leitet Christoph Brech (München), Birgit Weyhe (Hamburg) widment sich den Bildgeschichten. Der Chor liegt erneut in den Händen von Thomas Baron (München) und das Feld der Literatur bestellen Uljana Wolf (Lyrik; Berlin) und Martina Hefter (Prosa; Leipzig). Bernadette Heidegger (Salzburg) bietet nochmals eine Meisterklasse Schauspiel an, die allen Kunstinteressierten mit Freude an der Improvisation offensteht.
Melden Sie sich noch heute an! Gerade jungen Teilnehmenden empfehlen wir unser Bildungs-Stipendium, das die anfallenden Kosten auf 450 € reduziert. Die Anmeldefrist endet am 26. April, spätere Anmeldungen können nur in Ausnahmefällen noch angenommen werden. Weitere Informationen zu Programm, Bewerbung und Teilnahme finden Sie auf: www.kunstsommer.info.