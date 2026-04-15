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Schwäbisches Bildungszentrum Irsee Klosterring 4 87660 Irsee, Deutschland http://www.kloster-irsee.de
Ansprechpartner:in Herr Dominik Fröhlich
Logo der Firma Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Anmeldung zum 38. Schwäbischen Kunstsommer in Kloster Irsee noch bis 26. April möglich

(lifePR) (Irsee, )
Bis zum 26. April 2026 können sich Künsterlinnen und Künstler, erfahrene Laien oder motivierte Interessierte zum 38. Schwäbischen Kunstsommer der Schwabenakademie Irsee anmelden. Unter dem Motto Kunst leben verspricht die Sommerakademie der Schönen Künste vom 1. bis 9. August wieder Fortbildung auf höchstem Niveau. Die Teilnehmenden unserer „Künstlerkolonie auf Zeit“ sind eingeladen, eine Woche lang ihrem Alltag zu entfliehen und sich ganz und gar der Kunst hinzugeben. Nach sechstägiger, intensiver Klausur in Kloster Irsee feiern alle Beteiligten am 8. August gemeinsam mit der Öffentlichkeit die Kunstsommernacht als rauschendes Abschlussfest.

Zehn rennomierte Künstlerinnen und Künstler leiten in diesem Jahr ebensoviele Meisterklassen: Für Malerei, die heuer gleich doppelt vertreten ist, stehen Tillmann Damrau (Dortmund) und Jerry Zeniuk (München); Textilkunst lehrt Yvonne Kendall (Reutlingen), Bildhauerei unterrichtet Ottmar Hörl (Wertheim). Die Klasse Fotografie leitet Christoph Brech (München), Birgit Weyhe (Hamburg) widment sich den Bildgeschichten. Der Chor liegt erneut in den Händen von Thomas Baron (München) und das Feld der Literatur bestellen Uljana Wolf (Lyrik; Berlin) und Martina Hefter (Prosa; Leipzig). Bernadette Heidegger (Salzburg) bietet nochmals eine Meisterklasse Schauspiel an, die allen Kunstinteressierten mit Freude an der Improvisation offensteht.

Melden Sie sich noch heute an! Gerade jungen Teilnehmenden empfehlen wir unser Bildungs-Stipendium, das die anfallenden Kosten auf 450 € reduziert. Die Anmeldefrist endet am 26. April, spätere Anmeldungen können nur in Ausnahmefällen noch angenommen werden. Weitere Informationen zu Programm, Bewerbung und Teilnahme finden Sie auf: www.kunstsommer.info.

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