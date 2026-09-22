25 neue Sicherheitsbeauftragte für den Maßregelvollzug

25 Jahre nach dem Start der ersten Weiterbildung haben 25 Mitarbeitende aus psychiatrischen Einrichtungen in Deutschland und der Schweiz am Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags ihre Weiterbildung zur bzw. zum Sicherheitsbeauftragten im Maßregelvollzug erfolgreich abgeschlossen. Die Absolventinnen und Absolventen kamen aus acht deutschen Bundesländern sowie der Schweiz. Die in Deutschland in dieser Form einmalige Weiterbildung wurde damit bereits zum siebten Mal durchgeführt.



Sicherheitsbeauftragte übernehmen im Maßregelvollzug eine wichtige Schnittstellenfunktion. Sie beraten Leitungen und Mitarbeitende in Fragen der Sicherheit, wirken bei der Planung und Koordination von Sicherheitsmaßnahmen mit, entwickeln Sicherheitskonzepte für ihre Einrichtungen weiter und stehen zugleich als Ansprechpersonen für die zuständigen Fachaufsichtsbehörden zur Verfügung.



Entsprechend breit ist das Spektrum der einjährigen berufsbegleitenden Weiterbildung. In sechs Blockwochen beschäftigen sich die Teilnehmenden unter anderem mit psychiatrischen Krankheitsbildern, rechtlichen Grundlagen und der Entwicklung von Sicherheitskonzepten ebenso wie mit konkreten Herausforderungen im Umgang mit Geiselnahmen, Blackouts oder Evakuierungen. Dabei folgt die Weiterbildung einem zentralen Grundgedanken: Sicherheit im Maßregelvollzug entsteht nicht allein durch technische und organisatorische Maßnahmen. Sie braucht ebenso fachliche Kompetenz, Kommunikation und ein Verständnis für psychisch erkrankte Menschen.



Zum Abschluss der Weiterbildung präsentierten die Teilnehmenden ihre Facharbeiten im Rahmen der mündlichen Abschlussprüfung. Bei der anschließenden feierlichen Zertifikatsübergabe in Kloster Irsee würdigten Dr. Stefan Raueiser (Leiter Bildungswerk), Rudolf Siegel (Amt für Maßregelvollzug in Bayern) sowie Kursleiter Matthias Kamper die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen.



Eine besondere Bedeutung komme dabei auch dem Austausch über die Grenzen der eigenen Einrichtung hinaus zu. „Nutzen Sie das Netzwerk, dass Sie hier aufgebaut haben, und bleiben Sie auch über die Weiterbildung hinaus im fachlichen Austausch“, gab Rudolf Siegel den Absolventinnen und Absolventen mit auf den Weg.



Das Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags bietet die Weiterbildung zum Sicherheitsbeauftragten im Maßregelvollzug seit 2001 an. Sie wurde ursprünglich im Auftrag des Bayerischen Sozialministeriums entwickelt und hat sich seitdem zu einem bundesweit nachgefragten Qualifizierungsangebot für Mitarbeitende forensisch-psychiatrischer Einrichtungen entwickelt.



Der inhaltliche Austausch wird über Fachtagungen auch über die Weiterbildung hinaus fortgeführt: Die nächste Fachtagung der Sicherheitsbeauftragten im Maßregelvollzug findet vom 15. bis 17. November 2027 in Kloster Seeon statt. Die Tagung wird im zweijährigen Turnus von den Kursleitungen gemeinsam mit dem Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags organisiert und bietet Sicherheitsbeauftragten aus unterschiedlichen Einrichtungen die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und bestehende Netzwerke weiterzuführen.

(lifePR) (