Winzige Menschen und große Wunder

Das Klinikum Darmstadt lädt alle Interessierten herzlich ein, am Freitag, den 9. Mai, zwischen 17 und 20 Uhr, das engagierte Team der Neonatologie kennenzulernen. Im Rahmen einer informativen Veranstaltung im Vortragsraum an der Grafenstraße 9 erhalten Besucherinnen und Besucher Einblicke in die Arbeit rund um die Versorgung der kleinsten und verletzlichsten Patienten: Früh- und Neugeborene.



Eins von zehn Babys wird zu früh geboren. Das Team der Neonatologie der Darmstädter Kinderkliniken im Klinikum Darmstadt sorgt mit viel Fachwissen und Herzblut dafür, dass diese winzigen Menschen die bestmögliche Unterstützung erhalten. Die enge Zusammenarbeit zwischen Neonatologie und Geburtsklinik ist dabei essenziell, um die Überlebenschancen und die Gesundheit der Neugeborenen zu sichern.



Bei der Veranstaltung werden verschiedene Stationen die vielfältigen Aufgaben, das Spektrum der professionellen Zuwendung wie die modernen medizinischen Geräte vorgestellt. Besonders beeindruckend ist Paul, der weltweit kleinste high-tech Patientensimulator für die hochrealistische Ausbildung in der Frühgeborenenmedizin. Mit seinen 35 Zentimetern Länge und einem Gewicht von nur 1.000 Gramm ist Paul einem Neugeborenen der 27. Schwangerschaftswoche nachempfunden. Zudem wird der Geburtstisch „Birth-Trolley“ gezeigt, eine mobile Erstversorgungseinheit, die es ermöglicht, Babys noch an der Nabelschnur mit der Mutter verbunden zu versorgen.



Neben medizinischen Einblicken bietet die Veranstaltung auch Informationen zu den Angeboten für Familien auf den Neonatologie-Stationen. Physiotherapeutinnen, Stillberaterinnen, Kinderpflegefachkräfte sowie spezialisierte Ärztinnen und Ärzte stehen bereit, um Fragen zu beantworten und Unterstützung anzubieten.



Eine Foto-Ausstellung des Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“ e.V. zeigt anschaulich, wie sich Frühgeborene in den ersten fünf Lebensjahren entwickeln und wie leicht sie bei der Geburt waren.



Das Perinatalzentrum Südhessen Level 1, das aus dem Team der Neonatologie der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret und der Geburtsklinik im Klinikum Darmstadt besteht, bietet den kleinsten Patientinnen und Patienten die besten Chancen auf ein gesundes Leben.



Am 9. Mai können Interessierte mehr über die Arbeit des Früh- und Neugeborenen-Teams für die kleinsten Patientinnen und Patienten erfahren und mit den Fachleuten ins Gespräch kommen!



Termin: Freitag, 9. Mai 2025, 17 bis 20 Uhr



Ort: Vortragsraum Klinikum Darmstadt, Grafenstraße 9.

(lifePR) (