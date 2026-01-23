Weltkrebstag am 3. Februar von 14 bis 18.30 Uhr im Klinikum Darmstadt
Vorträge, Führungen, Workshops und vieles mehr
Die Diagnostik und Behandlung von Krebserkrankungen aller Art ist ein besonderer Schwerpunkt am Klinikum. Es gibt eine intensive und strukturierte Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen, von denen sich einige an diesem Tag präsentieren. Alle Programmpunkte und Angebote werden über den Haupteingang erreicht und sind ausgeschildert.
Für einige Angebote ist eine Anmeldung notwendig. Beispielsweise auch für die Kosmetikseminare der DKMS. Hier zeigen geschulte Kosmetikexpertinnen den Krebspatientinnen wie sie die äußerlichen Folgen der Therapie kaschieren können. Das komplette Programm und Infos zur Anmeldung gibt es auf www.klinikum-darmstadt.de unter Veranstaltungen.
Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Krankheit Krebs. Um auf Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen aufmerksam zu machen, organisiert die Welt-Krebsorganisation einmal im Jahr einen Weltkrebstag. Diesen hat sich auch das Onkologische Zentrum für den eigenen Weltkrebstag zum Anlass genommen.