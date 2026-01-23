Kontakt
Weltkrebstag am 3. Februar von 14 bis 18.30 Uhr im Klinikum Darmstadt

Vorträge, Führungen, Workshops und vieles mehr

Darmstadt
Führungen durch die Endoskopie und die Strahlenklinik, Vorträge zu verschiedenen onkologischen Themen, ein begehbares Magenmodell, Workshops unter anderem zum Thema Resilienz, Vorsorgeuntersuchungen wie beispielsweise „Check den Fleck“ mit Ärztinnen aus der Hautklinik und noch einige Infostände – das alles gibt es beim Weltkrebstag am Dienstag (3. Februar) von 14 bis 18.30 Uhr im Klinikum Darmstadt. Das Onkologische Zentrum am Klinikum lädt zu diesem Aktionstag ein.

Die Diagnostik und Behandlung von Krebserkrankungen aller Art ist ein besonderer Schwerpunkt am Klinikum. Es gibt eine intensive und strukturierte Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen, von denen sich einige an diesem Tag präsentieren. Alle Programmpunkte und Angebote werden über den Haupteingang erreicht und sind ausgeschildert.

Für einige Angebote ist eine Anmeldung notwendig. Beispielsweise auch für die Kosmetikseminare der DKMS. Hier zeigen geschulte Kosmetikexpertinnen den Krebspatientinnen wie sie die äußerlichen Folgen der Therapie kaschieren können. Das komplette Programm und Infos zur Anmeldung gibt es auf www.klinikum-darmstadt.de unter Veranstaltungen.

Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Krankheit Krebs. Um auf Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen aufmerksam zu machen, organisiert die Welt-Krebsorganisation einmal im Jahr einen Weltkrebstag. Diesen hat sich auch das Onkologische Zentrum für den eigenen Weltkrebstag zum Anlass genommen.

Klinikum Darmstadt GmbH

Das Klinikum Darmstadt ist der kommunale Maximalversorger in Südhessen und das einzige Krankenhaus der umfassenden Notfallversorgung (höchste Versorgungsstufe). Zum 1.1. 2026 gründen die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die AGAPLESION gAG eine neue Holding unter deren Dach der Zusammenschluss des Klinikums Darmstadt und des AGAPLESION Elisabethenstift zum 1. Januar 2027 umgesetzt wird.

In einem Zentralen Neubau mitten in der City stehen 1000 moderne Betten in komfortablen Stationen bereit. Das Krankenhaus zeichnet sich durch eine moderne Medizintechnik, weitgehende Digitalisierung, ein umfassendes Qualitätsmanagement, zahlreiche Zertifizierungen – wie etwa als Onkologisches Zentrum – und eine breit aufgestellte hervorragende Krankenhaushygiene aus. Vier Intensivstationen, eine IMC, 21 OP-Säle, 22 Kliniken und Institute, von der Augenheilkunde bis zur Zentralen Notaufnahme: Bei speziellen diagnostischen und therapeutischen Verfahren hat das Klinikum Darmstadt für die Region Alleinstellungsmerkmale.

Es ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Frankfurt und Mannheim/Heidelberg und für Pflege in Kooperation mit der FOM Hochschule. Zur GmbH, die der größte kommunale Arbeitgeber ist, gehören 3.350 Mitarbeitende. Ein MVZ sowie ein Altenpflege- und ein Wohnheim und Servicegesellschaften komplettieren den Gesundheitsdienstleister.

Das Klinikum Darmstadt bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Arbeits-, Fortbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen: für Ärzt*innen, für PJ-Studierende, für Pflegekräfte und Pflegefachpersonen und viele Berufe mehr. Tariflohn ist für uns eine Selbstverständlichkeit - auch in unseren Alten- und Pflegeheimen.

www.karriere.klinikum-darmstadt.de

