Vortrag über weißen Hautkreb

Beim Thema Hautkrebs denken viele Menschen zunächst an schwarzen Hautkrebs. Viel häufiger ist aber der weiße Hautkrebs. Er wird leicht übersehen, weil die betroffenen Stellen häufig mit Narben, Ekzemen oder kleinen Wunden verwechselt werden. Was weißer Hautkrebs ist, wie man seine Vorstufen erkennt und welche Therapieoptionen es abhängig von Ausdehnung und Stadium der Tumorerkrankung gibt, erklärt Hautärztin Saskia Wenk am Montag (31.) um 18 Uhr im Rahmen eines Medizin aktuell-Vortrags im Klinikum Darmstadt. Veranstaltungsort ist der Vortragsraum „Grafenstraße“, der direkt über den Vorplatz zu erreichen ist.

