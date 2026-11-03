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Vortrag: „Herz aus dem Takt“

(lifePR) (Darmstadt, )
„Herz aus dem Takt - Vorhofflimmern erkennen und behandeln" heißt das Vortragsthema am Montag (9.) um 18 Uhr im Klinikum Darmstadt. Referent ist Prof. Dr. Philip Wenzel, Direktor der Medizinischen Klinik. Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung und betrifft mehr als 1,6 Mio. Menschen. Dennoch bleibt die Erkrankung oft lange unbemerkt. Dabei kann unbehandeltes Vorhofflimmern das Risiko für Schlaganfälle, Herzschwäche und weitere Komplikationen deutlich erhöhen. Die Herzwochen 2026 der Deutschen Herzstiftung stellen daher das Thema Vorhofflimmern in den Fokus. Erfahren Sie, wie sich die Herzrhythmusstörung erkennen lässt, welche Risikofaktoren eine Rolle spielen und welche modernen Möglichkeiten zur Diagnose und Behandlung heute zur Verfügung stehen. Veranstaltungsort ist der Vortragsraum Grafenstraße im Klinikum.

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