Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040688

Klinikum Darmstadt GmbH Grafenstraße 9 64283 Darmstadt, Deutschland http://www.klinikum-darmstadt.de
Ansprechpartner:in Frau Ariane Steinmetz +49 6151 1076746
Logo der Firma Klinikum Darmstadt GmbH

Tag der Epilepsie: Vorträge und Austausch am Samstag (8.) um 11 Uhr im Klinikum

(lifePR) (Darmstadt, )
Der Tag der Epilepsie ist ein bundesweiter Aktionstag, der 1996 ins Leben gerufen wurde, um auf die Erkrankung Epilepsie aufmerksam zu machen. In Deutschland sind ca. 0,8 Prozent der Bevölkerung betroffen. Damit sind deutlich mehr Menschen an einer Epilepsie erkrankt, als an Multipler Sklerose oder Parkinson, trotzdem hat die Erkrankung einen geringeren Präsenz in der Öffentlichkeit.

Am Samstag (8,) von 11 bis 15 Uhr gibt es im Klinikum Vorträge und die Möglichkeit zum Austausch. Organisiert wird der Tag von der Epilepsie-Selbsthilfe- Darmstadt. Es gibt Vorträge mit den Titeln „Kraft der Gedanken“ und „Mein Leben mit Epilepsie“. Dr. Maria Weis, Leitende Oberärztin der Klinik für Neurologie und Neurointensivmedizin am Klinikum, beantwortet Fragen. Die Veranstaltung findet im Logistikzentrum (Geb. 85) des Klinikum Darmstadt statt und beginnt um 11 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen dazu finden Sie auch auf der Homepage der Epilepsie-Selbsthilfe-Darmstadt e.V.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.