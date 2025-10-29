Tag der Epilepsie: Vorträge und Austausch am Samstag (8.) um 11 Uhr im Klinikum
Am Samstag (8,) von 11 bis 15 Uhr gibt es im Klinikum Vorträge und die Möglichkeit zum Austausch. Organisiert wird der Tag von der Epilepsie-Selbsthilfe- Darmstadt. Es gibt Vorträge mit den Titeln „Kraft der Gedanken“ und „Mein Leben mit Epilepsie“. Dr. Maria Weis, Leitende Oberärztin der Klinik für Neurologie und Neurointensivmedizin am Klinikum, beantwortet Fragen. Die Veranstaltung findet im Logistikzentrum (Geb. 85) des Klinikum Darmstadt statt und beginnt um 11 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen dazu finden Sie auch auf der Homepage der Epilepsie-Selbsthilfe-Darmstadt e.V.