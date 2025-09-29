Kontakt
Sven Axt wird neuer Kaufmännischer Geschäftsführer und Sprecher der Klinikum Darmstadt GmbH

Er folgt auf Clemens Maurer, der das Unternehmen zum 1. Januar 2026 verlässt

Die Gesellschafterversammlung der Klinikum Darmstadt GmbH hat Sven Axt zum neuen Kaufmännischen Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung bestellt. Er übernimmt die Leitungsposition zum 1. Dezember 2025 und folgt damit auf Clemens Maurer, der das Unternehmen seit 2013 erfolgreich geführt hat und zum Jahresende auf eigenen Wunsch ausscheidet.

„Mit Sven Axt gewinnen wir einen ausgewiesenen Krankenhaus-Manager, der über viel Erfahrung verfügt. Wir sind sehr froh, dass er sich für unser Krankenhaus entschieden hat. In Anbetracht der anstehenden Gründung einer Holding mit dem Agaplesion Elisabethenstift ist es besonders wichtig, die Geschäftsführung stark aufzustellen. Wir sind überzeugt, dass er diese anspruchsvolle Aufgabe gemeinsam mit den Mitarbeitenden bestens gestalten wird“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender und Klinikdezernent André Schellenberg.

Sven Axt freut sich auf seine neue Aufgabe: „Meine Motivation, nach Darmstadt zu wechseln, ist es, die innovative Fusion der beiden Kliniken mitzugestalten und die Zukunftsfähigkeit des Klinikums Darmstadt medizinisch wie wirtschaftlich weiter voranzubringen. Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit im Leitungsteam mit Dr. Jörg Noetzel und Michele Tarquinio. Mein Dank gilt auch Herrn Maurer, der das Haus über viele Jahre hinweg erfolgreich entwickelt hat.“

Der 39-jährige Betriebswirt war zuletzt als Geschäftsbereichsleiter Finanzen, Controlling und Steuern sowie stv. Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz tätig.

Zuvor absolvierte er das Management-Trainee- und Assistenten-Programm der Helios Kliniken GmbH und führte ab 2014 als Klinikgeschäftsführer verschiedene Helios-Kliniken – unter anderem zuletzt als Clustergeschäftsführer der Helios Kliniken Wiesbaden/Taunus.

Sven Axt ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt mit seiner Familie nahe Aschaffenburg. Seine neue Position tritt er zum 1. Dezember 2025 an – damit ist ein guter Übergang zwischen den beiden Geschäftsführern gewährleistet. Die Aufgabe in Darmstadt sieht er als langfristige Herausforderung, auf die er sich sehr freut. Besonders schätzt er dabei die Nähe zu seinem familiären Mittelpunkt sowie die Zusammenarbeit mit dem engagierten und hochqualifizierten Team am Klinikum Darmstadt.

Klinikum Darmstadt GmbH

Das Klinikum Darmstadt ist der kommunale Maximalversorger in Südhessen und das einzige Krankenhaus der umfassenden Notfallversorgung (höchste Versorgungsstufe).

In einem Zentralen Neubau mitten in der City stehen 1000 moderne Betten in komfortablen Stationen bereit. Das Krankenhaus zeichnet sich durch eine moderne Medizintechnik, weitgehende Digitalisierung, ein umfassendes Qualitätsmanagement, zahlreiche Zertifizierungen – wie etwa als Onkologisches Zentrum – und eine breit aufgestellte hervorragende Krankenhaushygiene aus. Vier Intensivstationen, eine IMC, 25 OP-Säle, 22 Kliniken und Institute, von der Augenheilkunde bis zur Zentralen Notaufnahme: Bei speziellen diagnostischen und therapeutischen Verfahren hat das Klinikum Darmstadt für die Region Alleinstellungsmerkmale.

Es ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Frankfurt und Mannheim/Heidelberg und für Pflege in Kooperation mit der FOM Hochschule. Zur GmbH, die der größte kommunale Arbeitgeber ist, gehören 3.350 Mitarbeitende. Ein MVZ sowie ein Altenpflege- und ein Wohnheim und Servicegesellschaften komplettieren den Gesundheitsdienstleister. Das Klinikum Darmstadt bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Arbeits-, Fortbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen: für Ärzt*innen, für PJ-Studierende, für Pflegekräfte und Pflegefachpersonen und viele Berufe mehr. Tariflohn ist für uns eine Selbstverständlichkeit - auch in unseren Alten- und Pflegeheimen.

