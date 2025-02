Schwangeren Info-Abend im Klinikum auch wieder in Präsenz

Schwangerschaft und nahende Geburt werfen für werdende Eltern viele Fragen auf: Wer betreut mich während der Geburt? Was passiert, wenn Komplikationen auftreten? Wie ist der Ablauf?An jedem ersten Dienstag im Monat (18 Uhr) bietet PD. Dr. Sven Ackermann, Direktor der Frauenklinik, einen digitalen Online-Informationsabend für Interessierte an.Zusätzlich dazu wird es ab Februar, an jedem dritten Dienstag im Monat, wieder einen Info-Abend in Präsenz geben, den die Sektionsleiterin der Geburtshilfe, Sonja Pilz, gemeinsam mit der leitenden Hebamme, Dagmar Erdmann, anbietet. Der erste Termin ist der 18. Februar. Beginn ist ebenfalls um 18 Uhr und Veranstaltungsort ist der Vortragsraum Grafenstraße. Neben Informationen rund um die Geburt ist auch hier genügend Zeit für Fragen.Wichtiger Hinweis: Eine Besichtigung des Kreißsaals ist nicht möglich. „Die Frauen sollen ungestört in unseren Kreißsälen entbinden können, deshalb haben wir schon vor Längerem entschieden, keine Führungen durch die Kreißsäle mehr anzubieten. Der persönliche Kontakt zu den werdenden Eltern ist uns aber dennoch sehr wichtig, deshalb dieser Abend in Präsenz. Wir werden aber einen Abstecher in die Schwangerenambulanz machen, wenn es die Gruppengröße zulässt“, erklärt Sonja Pilz. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.Ebenfalls im Februar (19. Februar um 18 Uhr, Vortragraum Grafenstraße) startet die Vortragsreihe „Kindernotfälle“. Dieser Info-Abend ist insbesondere für Eltern Neugeborener gedacht. Eine Fachärztin oder ein Facharzt für Neugeborenenmedizin der Klinik für Neonatologie spricht über Notfälle im Kindesalter und beantwortet die Fragen der Zuhörer*innen. Herzlich willkommen sind auch Großeltern und alle weiteren Interessierten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen auf www.klinikum-darmstadt.de