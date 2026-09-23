Prof. Dr. Jessica Hassel ist neue Direktorin der Hautklinik

Die Hautklinik hat seit dem 1. September 2026 eine neue Direktorin: Prof. Dr. Jessica Hassel. Die Medizinerin kommt von der Uniklinik Heidelberg, wo sie 16 Jahre gearbeitet hat. Prof. Dr. Jessica Hassel leitete dort die Sektion für Dermatoonkologie der Hautklinik im Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen und das Hauttumorzentrums, zudem war sie eine der CCC-Direktoren. Ihr klinischer und wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt in der Dermatoonkologie und hier insbesondere in der medikamentösen Tumortherapie. Sie ​hat an der Universität in Würzburg studiert und als Postdoktorantin am Universitätsspital in Zürich gearbeitet. 2016 hat sie im Fach Dermatologie und Venerologie habilitiert. Zudem hat sie eine Zusatzweiterbildung in Palliativmedizin, in Medikamentöser Tumortherapie und Dermatohistologie, um nur einige Stationen ihrer Karriere zu nennen.



In diesem Jahr ist Prof. Hassel mit dem Deutschen Krebspreis in der Kategorie „Klinische Forschung“ ausgezeichnet worden.



Sie selbst sagt zu Ihrem Start am Klinikum: „Ich freue mich sehr, die Aufgabe als Klinikdirektorin der Darmstädter Hautklinik zu übernehmen. Die Hautklinik hat ein tolles Team, das mich sehr herzlich willkommen geheißen hat. Sie ist bereits seit 2013 als Hauttumorzentrum zertifiziert und ich freue mich, insbesondere den Bereich der Medikamentösen Tumortherapie weiter auszubauen. Mit Herrn Dr. Hasche an der Seite, der die Hautklinik seit dem Tod meines lieben Vorgängers Prof. Podda kommissarisch geleitet hat, wird es uns sicher gelingen, unsere dermatologischen Patienten bestens zu versorgen und bestehende Netzwerke mit niedergelassenen Kollegen zu pflegen und weiter auszubauen. Dazu passen auch meine wissenschaftlichen Interessen, eine patienten-nahe Forschung mit dem Ziel, das Therapieangebot und damit die Versorgung von Patienten zu verbessern.“​



„Mit Frau Prof. Dr. Jessica Hassel haben wir für das Klinikum Darmstadt eine herausragende Persönlichkeit der deutschen Dermatoonkologie gewonnen. Sie vereint exzellente klinische Expertise, wissenschaftliche Spitzenleistungen und ein hohes Engagement für die bestmögliche Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten. Ihre Berufung stärkt nicht nur unsere Hautklinik, sondern auch den onkologischen Schwerpunkt unseres Hauses insgesamt.“ sagt der Medizinische Geschäftsführer Dr. Jörg Noetzel. „Unsere Hautklinik verfügt über ein hervorragend aufgestelltes und hoch engagiertes Team sowie eine ausgezeichnete Reputation weit über die Region hinaus. Wir sind davon überzeugt, dass Frau Prof. Hassel auf diesem starken Fundament aufbauen, die Klinik gemeinsam mit den Mitarbeitenden weiterentwickeln und zugleich eigene Impulse in Versorgung, Forschung und Lehre setzen wird. Dabei kann sie an die erfolgreiche Arbeit ihres kürzlich verstorbenen Vorgängers Prof. Dr. Maurizio Podda anknüpfen, der die Hautklinik über viele Jahre mit großem Engagement und hoher fachlicher Expertise geprägt hat. Wir freuen uns somit außerordentlich, dass Frau Prof. Hassel sich für Darmstadt entschieden hat, und heißen sie herzlich willkommen.“



Mit ihrem Team forschte Frau Prof. Hassel zu Immun- und Kombinationstherapien bei fortgeschrittenem Melanom und bereitet neuen Therapien den Weg in die Anwendung. So war sie unter anderem an der Entwicklung von RNA-basierten Impfstrategien, immunmodulatorischen Krebsimpfstoffen sowie dem bispezifischen Wirkstoff Tebentafusp beteiligt.



Zudem engagiert sie sich für eine patientenzentrierte Versorgung in der Dermatoonkologie. Die Medizinerin publiziert Informationen, die als Entscheidungshilfe für Menschen mit fortgeschrittenem Hautkrebs dienen können, im Internet.



Ihre Freizeit gehört ihrer 16 Jahre alten Tochter, dem Sport und der Musik.

(lifePR) (