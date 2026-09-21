Palliativmedizin - Lebensqualität bis zuletzt?
Vortrag am 21. Oktober (Mittwoch) 2026 um 18 Uhr im Klinikum
Dr. med. Harald Braun, Facharzt für Allgemeinmedizin, Palliativmedizin und Trainer für Medizinethik, spricht über Selbstbestimmung bis ans Ende, den Umgang mit Leiden und Beschwerden am Lebensende, er erklärt ethische und rechtliche Aspekte medizinischer Entscheidungen und steht für Fragen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es Informationen über den Verein „Weiterleben“.
Veranstaltungsort ist der Konferenzraum in Gebäude 85 (Logistikzentrum, 1. OG) des Klinikums Darmstadt.