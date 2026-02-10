Onko-Akademie am Klinikum startet mit dem Vortrag „Über den Umgang mit Gefühlen im Rahmen einer Krebsdiagnose“ am Dienstag (17. Februar)
Dieser ist Teil der Vortrags-Reihe der Onko-Akademie für Betroffene und Angehörige.
Einmal im Monat sprechen Expert*innen aus dem Klinikum zu verschiedenen Fragestellungen rund um das Thema Krebs. Es geht um sozialrechtliche Fragen, Ernährung, medikamentöse und nicht-medikamentöse Schmerztherapie und einige Themen mehr. Zudem gibt es ein Kosmetikseminar.
Kristina O’Donoghue, Ärztliche Leitung des ambulanten Palliativteams, informiert am 18. März zum Thema „Was ist ambulante Palliativversorgung?“ Alle Termine und Vortragsthemen sind auf der Homepage des Klinikums veröffentlicht. Veranstaltungsort ist der Vortragsraum Grafenstraße im Klinikum.