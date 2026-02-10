Kontakt
Onko-Akademie am Klinikum startet mit dem Vortrag „Über den Umgang mit Gefühlen im Rahmen einer Krebsdiagnose" am Dienstag (17. Februar)

Eine Krebsdiagnose ist für jeden Menschen ein Schock. Denn plötzlich ist nichts mehr wie es war. „Diesen Schock zu benennen und als normale Reaktion auf die Diagnose einzuordnen sowie die erlebte Belastung gemeinsam auszuhalten und Bewältigungsperspektiven zu entwickeln, ist eine der Hauptaufgaben unserer Begleitung“, sagt Psychotherapeutin Cornelia Allard. Sie arbeitet im Klinikum Darmstadt als Psychoonkologin und hält am Dienstag (17.) um 16 Uhr ihren Vortrag „Über den Umgang mit Gefühlen im Rahmen einer Krebsdiagnose“. 

Dieser ist Teil der Vortrags-Reihe der Onko-Akademie für Betroffene und Angehörige.

Einmal im Monat sprechen Expert*innen aus dem Klinikum zu verschiedenen Fragestellungen rund um das Thema Krebs. Es geht um sozialrechtliche Fragen, Ernährung, medikamentöse und nicht-medikamentöse Schmerztherapie und einige Themen mehr. Zudem gibt es ein Kosmetikseminar.

Kristina O’Donoghue, Ärztliche Leitung des ambulanten Palliativteams, informiert am 18. März zum Thema „Was ist ambulante Palliativversorgung?“ Alle Termine und Vortragsthemen sind auf der Homepage des Klinikums veröffentlicht.  Veranstaltungsort ist der Vortragsraum Grafenstraße im Klinikum.

Klinikum Darmstadt GmbH

Das Klinikum Darmstadt ist der kommunale Maximalversorger in Südhessen und das einzige Krankenhaus der umfassenden Notfallversorgung (höchste Versorgungsstufe). Zum 1.1. 2026 gründen die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die AGAPLESION gAG eine neue Holding unter deren Dach der Zusammenschluss des Klinikums Darmstadt und des AGAPLESION Elisabethenstift zum 1. Januar 2027 umgesetzt wird.

In einem Zentralen Neubau mitten in der City stehen 1000 moderne Betten in komfortablen Stationen bereit. Das Krankenhaus zeichnet sich durch eine moderne Medizintechnik, weitgehende Digitalisierung, ein umfassendes Qualitätsmanagement, zahlreiche Zertifizierungen – wie etwa als Onkologisches Zentrum – und eine breit aufgestellte hervorragende Krankenhaushygiene aus. Vier Intensivstationen, eine IMC, 21 OP-Säle, 22 Kliniken und Institute, von der Augenheilkunde bis zur Zentralen Notaufnahme: Bei speziellen diagnostischen und therapeutischen Verfahren hat das Klinikum Darmstadt für die Region Alleinstellungsmerkmale.

Es ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Frankfurt und Mannheim/Heidelberg und für Pflege in Kooperation mit der FOM Hochschule. Zur GmbH, die der größte kommunale Arbeitgeber ist, gehören 3.350 Mitarbeitende. Ein MVZ sowie ein Altenpflege- und ein Wohnheim und Servicegesellschaften komplettieren den Gesundheitsdienstleister.

Das Klinikum Darmstadt bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Arbeits-, Fortbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen: für Ärzt*innen, für PJ-Studierende, für Pflegekräfte und Pflegefachpersonen und viele Berufe mehr. Tariflohn ist für uns eine Selbstverständlichkeit - auch in unseren Alten- und Pflegeheimen.

