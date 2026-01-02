Kontakt
Neujahrsbaby Mateo kam um 1.39 Uhr

Noch nie gab es im Klinikum Darmstadt innerhalb eines Jahres mehr Geburten: in 2025 sind bei 2.740 Geburten 2.779 Kinder auf die Welt gekommen – Geburtenzahlen weiter auf hohem Niveau und gegen den Bundestrend

Baby Mateo war das erste Kind, das am Neujahrstag 2026 im Klinikum Darmstadt noch in der Nacht auf die Welt kam. Für das Team der Geburtshelferinnen und Geburtshelfer sind Geburten rund um Silvester jedes Jahr etwas Besonderes – und zugleich Routine. Bis zur Mittagszeit am 2. Januar wurden in der Geburtsklinik bereits neun Babys geboren.

Insgesamt kamen im vergangenen Jahr bei 2.740 Geburten 2.779 Kinder zur Welt, darunter 45 Zwillingspaare. Der Jungenanteil lag erneut etwas höher: 51 Prozent Jungen und 49 Prozent Mädchen. Bei einem Kind wurde kein Geschlechtseintrag vorgenommen.

„Das ist die höchste Geburtenzahl, die jemals in Darmstadt in einer Klinik erreicht wurde. Selbst unser bisheriges Spitzenjahr 2021 wurde übertroffen. Ich danke meinem engagierten Team aus Ärztinnen, Ärzten und Hebammen, das Tag und Nacht dafür sorgt, dass Kinder bestmöglich auf die Welt kommen“, sagt PD Dr. Sven Ackermann, Direktor der Frauenklinik am Klinikum Darmstadt.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 wurden 1.900 Geburten verzeichnet, 2021 waren es 2.738 und 2024 rund 2.600.

In den vergangenen Jahren hat sich die Geburtsklinik mit konstant hohen Geburtenzahlen erfolgreich gegen den Bundestrend gestellt. Bundesweit gingen die Geburtenzahlen zeitweise um rund drei Prozent zurück, während sie in Darmstadt stabil blieben. 2025 hat sich dieser Trend weiter verstetigt: Während die Geburtenzahlen im Klinikum erneut stiegen, verzeichnete Deutschland insgesamt einen Rückgang. In den ersten zehn Monaten lag dieser laut Statistischem Bundesamt bei minus 4,3 Prozent.

Gemeinsam mit Dr. Ackermann sieht sich das Team um Sonja Pilz, Sektionsleiterin Geburtshilfe, auch für die Zukunft gut aufgestellt. Neben dem hohen Sicherheitsstandard zieht insbesondere der hebammengeleitete Kreißsaal viele werdende Mütter aus Südhessen an. Dort herrscht eine Geburtshausatmosphäre: Die Frauen verzichten auf wehenfördernde Medikamente, zudem erfolgt keine Mitbetreuung durch Ärztinnen oder Ärzte. Ziel ist die Förderung eines möglichst natürlichen Geburtsverlaufs ohne Interventionen. Sollte es dennoch zu Komplikationen kommen, stehen jederzeit alle medizinischen Möglichkeiten eines Level-1-Hauses mit Perinatalzentrum zur Verfügung.

Ein Perinatalzentrum zeichnet sich dadurch aus, dass Geburtsmedizinerinnen, Neonatologen und speziell ausgebildete Kinderkrankenpflegekräfte eng zusammenarbeiten. Im einzigen Perinatalzentrum Südhessens kooperieren die Teams seit Jahren erfolgreich und betreuen Schwangerschaften und Geburten ab der 23. Schwangerschaftswoche. Die unmittelbare räumliche Nähe von Kreißsaal, OP und Kinderstation gewährleistet für alle kleinen Patientinnen und Patienten einen optimalen Start ins Leben.

Im April erhält das Team weiteren Nachwuchs: Dann kehren die ersten Absolventinnen des dualen Hebammenstudiengangs nach ihrem Examen als festangestellte Hebammen zurück. Viele von ihnen haben den Kreißsaal bereits während ihrer Praxiseinsätze kennengelernt und ergänzen nun das vielfältige Team.

