Mut, Hoffnung und Sichtbarkeit

Eine Krebserkrankung verändert das Leben – doch sie bedeutet nicht das Ende von Hoffnung, Stärke und Lebensmut. Genau das zeigt die eindrucksvolle Wanderfoto-Ausstellung der Frauenselbsthilfe Krebs in Maintal, die derzeit im Klinikum Darmstadt zu sehen ist. Die Ausstellung ist im Foyer im Erdgeschoss von Gebäude 6 aufgebaut und kann ab sofort bis Mitte Februar während der Öffnungszeiten des Klinikums besucht werden.



Im Mittelpunkt der Ausstellung "Das bin ich! Starke Frauen nach, mit und trotz Krebs" stehen Frauen, die selbst an Krebs erkrankt sind. Sie haben sich fotografieren lassen und ihre persönlichen Erfahrungen in mutmachenden und hoffnungsspendenden Texten festgehalten. Entstanden ist ein Projekt, das berührt, stärkt und neue Perspektiven eröffnet – für Betroffene ebenso wie für Angehörige und Nicht-Betroffene.



Die Idee zu diesem besonderen Fotoprojekt entstand bereits vor rund acht Jahren. Nach intensiver Vorbereitung, einem gemeinsamen Fotoshooting und der ersten Ausstellung im Jahr 2019 hat sich daraus eine bundesweite Wanderausstellung entwickelt, die inzwischen an zahlreichen Kliniken und Reha-Einrichtungen Station gemacht hat. Die aktuelle Präsentation im Klinikum Darmstadt ist bereits die 26. Station.



„Der größte Erfolg unseres Projektes ist, dass es uns gelungen ist, neu erkrankten Frauen Mut zu machen und zu zeigen, dass auch ein Leben mit Krebs gut zu meistern ist“, heißt es von Seiten der beteiligten Frauen. Die Porträts und Texte zeigen Offenheit, Verletzlichkeit und Stärke – und machen deutlich: Krebs ist nicht gleich Tod. Es ist noch viel Leben zu leben.



Das Onkologische Zentrum des Klinikums Darmstadt hat die Wanderausstellung nach Darmstadt geholt und unterstützt das Projekt. Das Zentrum möchte die Porträts zeigen, um Erfahrungen zu teilen, Hoffnung zu geben und das Gespräch über Krebs zu öffnen. Ziel ist es auch, den Austausch zu fördern und Betroffenen Mut zu geben.



Die Ausstellung lädt dazu ein, hinzusehen, zuzuhören und ins Gespräch zu kommen. Denn: Verstecken hilft nicht – Reden schon. Über Krebs.



Ein besonderer Anlass für einen Besuch ist der Weltkrebstag am Dienstag, 3. Februar 2026. Von 14.00 bis 18.30 Uhr findet im Klinikum Darmstadt eine umfangreiche Veranstaltung mit Vorträgen, Workshops, Führungen und Informationsständen rund um das Leben mit Krebs statt. Auch die Fotoausstellung kann an diesem Tag besichtigt werden.



Darüber hinaus trifft sich die Frauenselbsthilfe Krebs Darmstadt regelmäßig jeden vierten Dienstag im Monat ab 18.00 Uhr im Klinikum Darmstadt (Gebäude 6, DEMO-Raum). Das Treffen ist ohne Anmeldung möglich und offen für alle Interessierten.



Mehr Infos zur Ausstellung unter fsh-maintal.de.

