Moderne Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie – viel mehr als Zähne

Das Spektrum der modernen Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) stellen die Direktoren der MKG-Klinik am Klinikum, PD Dr. Oliver Seitz und Dr. Jens-Oliver Schuster, in ihrem Medizin aktuell-Vortrag am Donnerstag (25.) um 18 Uhr vor. Die moderne MKG-Chirurgie umfasst sowohl funktionale als auch ästhetische Eingriffe. Sie ist ein hochspezialisiertes Fachgebiet, das Patienten in vielen Bereichen des Lebens helfen kann – von der Verbesserung der Kaufunktion bis hin zur Wiederherstellung des Aussehens nach schweren Verletzungen oder Krankheiten. Veranstaltungsort ist der Vortragsraum Grafenstraße im Klinikum, der über den Vorplatz und Den Hauteingang zugänglich ist.

