Medizin aktuell-Vortrag am Montag (29.) um 18 Uhr: Das Bauchaortenaneurysma – Was Betroffene und Angehörige wissen sollten

Das Bauchaortenaneurysma ist eine gefährliche Erweiterung der Hauptschlagader, die oft unbemerkt bleibt. Prof. Dr. Farzin Adili, Direktor der Klinik für Gefäßmedizin, Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie  am Klinikum, erläutert in seinem Vortrag, am Montag (29.) um 18 Uhr,  Risikofaktoren, moderne Diagnoseverfahren, therapeutische Optionen – von Beobachtung bis Operation – sowie Prognose und Präventionsmöglichkeiten. Ziel ist es, medizinische Laien fundiert, sachlich und verständlich über dieses Krankheitsbild aufzuklären. Veranstaltungsort ist der Vortragsraum Grafenstraße im Klinikum, der über den Vorplatz oder den Haupteingang zu erreichen ist.

