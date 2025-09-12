Kontakt
Medizin aktuell-Vortrag am Montag (15.): Was tun bei Gangunsicherheit?

Mit zunehmendem Lebensalter steigt die Gefahr zu stürzen: Etwa ein Drittel der Menschen, die über 65 Jahre alt sind, stürzen einmal im Jahr. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Die Folgen können schlimm sein, denn fast jeder zehnte Sturz verursacht eine schwerwiegende Verletzung.

Mit gezieltem Training, Hilfsmitteln und Tipps für den Alltag kann Sicherheit und Stabilität gefördert werden – unabhängig von der Ursache, die orthopädisch, neurologisch, psychogen oder geriatrisch sein kann. Wie das geht, erklärt Silke Stebner, Leiterin der Physikalischen Therapie im Klinikum Darmstadt in diesem Vortrag am Montag (15.) um 18 Uhr. Das dient auch der Prävention, denn viele ältere Menschen schränken ihre körperliche Aktivität aufgrund von Angst vor Stürzen ein, auch weil sie merken, dass sie gangunsicher werden. Somit bedeutet das regelmäßige Üben auch eine Steigerung von Lebensqualität und Teilhabe.

Veranstaltungsort ist der Vortragsraum Grafenstraße im Klinikum Darmstadt, Zugang über den Vorplatz oder den Haupteingang.

