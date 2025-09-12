Medizin aktuell-Vortrag am Montag (15.): Was tun bei Gangunsicherheit?
Mit gezieltem Training, Hilfsmitteln und Tipps für den Alltag kann Sicherheit und Stabilität gefördert werden – unabhängig von der Ursache, die orthopädisch, neurologisch, psychogen oder geriatrisch sein kann. Wie das geht, erklärt Silke Stebner, Leiterin der Physikalischen Therapie im Klinikum Darmstadt in diesem Vortrag am Montag (15.) um 18 Uhr. Das dient auch der Prävention, denn viele ältere Menschen schränken ihre körperliche Aktivität aufgrund von Angst vor Stürzen ein, auch weil sie merken, dass sie gangunsicher werden. Somit bedeutet das regelmäßige Üben auch eine Steigerung von Lebensqualität und Teilhabe.
Veranstaltungsort ist der Vortragsraum Grafenstraße im Klinikum Darmstadt, Zugang über den Vorplatz oder den Haupteingang.