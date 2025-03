Medizin aktuell: Sechs Vorträge im Klinikum

„Kenne Sie Ihre Nieren?“ lautet die Frage des Medizin aktuell-Vortrags am Donnerstag (13.) um 18 Uhr im Klinikum. Es ist der erste von insgesamt sechs Vorträgen, die im März im Klinikum angeboten werden. Am Montag (17.) folgt das Thema „Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen“. Der plötzliche Herztod bei der Sportausübung ist selten, jedoch sehr dramatisch. Was sind die Ursachen und welche Möglichkeiten gibt es, dies zu verhindern? Das ist das Thema am Donnerstag (20.). Am Montag (24.) geht es um das "Offene Bein". Es ist eine tiefe und meist schlecht heilende Wunde am Unterschenkel. Sie entsteht häufig infolge von Durchblutungsstörungen.Wie man ein Delir verhindern kann, darüber klären unsere Expert*innen am Donnerstag (27.) auf. Welche nicht-medikamentösen Maßnahmen sind hilfreich und wie können Angehörige unterstützen? Den Abschluss der Reihe im März bildet das Thema „Weißer Hautkrebs“ am Montag (31.). Diese Hautkrebsart ist viel häufiger als der bekanntere schwarze Hautkrebs und wird leicht übersehen. Wie man die Vorstufen erkennt und was man tun kann, ist Thema dieses Vortrags.Alle Vorträge beginnen um 18 Uhr und finden im Vortragsraum „Grafenstraße“ im Klinikum statt, der auch direkt über den Vorplatz erreichbar ist. Weitere Infos zu den Vorträgen gibt es auf www.klinikum-darmstadt.de