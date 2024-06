Das Klinikum Darmstadt ist beim Tag der Stadtwirtschaft am Samstag (22.) von 10 bis 15 Uhr auf dem Friedensplatz mit dem Teddykrankenhaus und Vertreter*innen des Fördervereins dabei. Kinder können mit ihren Kuscheltieren oder Puppen vorbeikommen und diese verarzten lassen. Studierende der Humanmedizin, die derzeit im Klinikum ihr Praktisches Jahr absolvieren, werden diese untersuchen, röntgen und wenn notwendig auch operieren – alles mit tatkräftiger Unterstützung der Kinder. Ihnen soll so auf spielerische Weise die Angst vor medizinischem Personal genommen und bestimmte Eingriffe erklärt werden. Außerdem haben sie einfach viel Spaß dabei, wie auch die rund 500 Kindergartenkinder, die Anfang des Monats an drei Tagen zum Teddykrankenhaus ins Klinikum eingeladen waren.



Zudem stellt der Förderverein des Klinikums seine Projekte vor. Gegründet 2011 unterstützt der Verein mit Beiträgen, Spenden und ehrenamtlichen Engagement die Arbeit im Klinikum und in der Emilia Seniorenresidenz. Mithilfe der Spenden konnten bereits einige Zimmer der Palliativstation mit einem neuen Licht- und Farbkonzept ausgestattet werden.

(lifePR) (