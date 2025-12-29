Klinikum Darmstadt erneut mit Zertifikat zum audit berufundfamilie ausgezeichnet
„Seit 2019 arbeiten wir kontinuierlich und erfolgreich daran, die Attraktivität der Klinikum Darmstadt GmbH als Arbeitgeberin weiter zu steigern. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist es entscheidend, qualifizierte Mitarbeitende langfristig zu gewinnen und zu binden“, sagt Lotte Schwärzel, Leiterin der Stabsstelle Organisations- und Führungskräfteentwicklung. Gemeinsam mit dem Gesundheitsmanagement und der Personalabteilung treibt sie das Thema voran. „Unser Ziel ist es, das Klinikum als Vorbild für Familien- und Lebensphasenorientierung in der Region zu positionieren und dabei stets die Balance zwischen gesetzlichen Vorgaben und unternehmerischen Anforderungen zu wahren. Um Mitarbeitende langfristig gesund und leistungsfähig zu halten, müssen Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben kontinuierlich weiterentwickelt, noch besser an alle Mitarbeitenden kommuniziert und fest im Führungsverständnis verankert werden.“
Nach der erstmaligen Zertifizierung im Jahr 2019 stellte sich das Klinikum Darmstadt erfolgreich den Re-Auditierungsprozessen. Dabei wurden zunächst der Status quo der bestehenden familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen überprüft sowie deren institutionelle Verankerung vertieft. Voraussetzung für die aktuelle Zertifizierung war das erfolgreiche Durchlaufen des zweiten Re-Audits, das insbesondere den Durchdringungsgrad der bereits umgesetzten Maßnahmen in den Blick nahm. In Reviews wurden Rahmenbedingungen und Kultur der Vereinbarkeitspolitik analysiert, Ergebnisse aus der Führungskräftearbeit gespiegelt und in identifizierten Handlungsfeldern gezielt weiterentwickelt.
Im Rahmen der Re-Auditierung wurden neben strategischen Zielsetzungen auch konkrete Maßnahmen definiert, die in einer verbindlichen Zielvereinbarung festgehalten sind. Diese sollen während der dreijährigen Zertifikatslaufzeit bedarfsgerecht umgesetzt werden. Die berufundfamilie Service GmbH begleitet den Prozess und überprüft die Umsetzung jährlich.
Zu den bereits etablierten Maßnahmen am Klinikum Darmstadt zählen unter anderem die weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensphasen, die Reduktion ungeplanten Einspringens aus dem Frei – beispielsweise durch den Einsatz eines Flex-Pools – sowie die Fortführung des Projekts „Lebensphasenorientierte Dienstplangestaltung“. Eine durchgängige Qualifizierung der Führungskräfte zum familien- und lebensphasenorientierten Führen ist fest im klinikeigenen Fortbildungsprogramm verankert. Ergänzend stehen Mitarbeitenden mit pflegebedürftigen Angehörigen individuelle Unterstützungsangebote durch die Zusammenarbeit mit dem pme Familienservice zur Verfügung.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der strategischen Weiterentwicklung von Diversity und Vereinbarkeit. Ab 2026 soll die im Klinikum bereits gelebte Vielfaltskultur systematisch ausgebaut und im Rahmen eines strukturierten Diversity-Managements weiter verankert werden. Zudem sollen lebensphasenorientierte Führungsmodelle wie Führung in Teilzeit und Shared Leadership konsequent weiterentwickelt werden.
Die berufundfamilie Service GmbH
Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden nahezu 2.000 Organisationen mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet.
Mehr Infos auf: www.berufundfamilie.de