Klinikum Darmstadt bekommt das Zertifikat der Aktion Saubere Hände in Gold

Rund 23 000 Flaschen Desinfektionsmittel für die Händedesinfektion wurden im Klinikum Darmstadt im vergangenen Jahr verbraucht. Mehr als 800 Desinfektionsmittelspender befinden sich alleine in den Patientenzimmern. „Für die Händedesinfektion zu sensibilisieren ist ein fortlaufender und sich ständig wiederholender Prozess“, sagt Hygienefachkraft Cornelia Sterkel-Sievers. Dass dieser Prozess am Klinikum funktioniert, zeigt die Verleihung des Zertifikats der Aktion Saubere Hände in Gold.



Es ist eine gute Nachricht, dass Patienten und Angehörige durch Corona mehr für das Thema sensibilisiert sind und auch mehr auf die Händehygiene achten.



Das Team der Hygieneabteilung, geleitet von Dr. Michael Eckardt, hat sich seit 2019 sukzessive bei der Erfüllung der hohen Anforderungen gesteigert.



In den Jahren 2019 bis 2023 erhielt das Team das Zertifikat in Bronze, 2024 und 2025 in Silber und für 2026 und 2027 nun in Gold. Das Gold-Zertifikat ist die höchste Auszeichnung der Kampagne zur Händehygiene in Deutschland.



Um das Zertifikat erhalten zu können, müssen zahlreiche Kriterien erfüllt werden: Alle medizinischen Berufsgruppen werden im Themenbereich Hygiene regelmäßig fortgebildet. Auf den Stationen finden Prozessbeobachtungen der Händehygiene von Mitarbeitenden mit entsprechendem Feedback statt. Eine definierte Anzahl von geforderten Händedesinfektionsmittelspendern im gesamten Haus muss nachgewiesen werden. Jährliche Aktionstage zur Förderung der Händehygiene werden durchgeführt.



„Die einfachste und effektivste Maßnahme Infektionen zu vermeiden, ist eben eine gute Händehygiene“, erklärt Cornelia Sterkel-Sievers. „Wir klären Patientinnen und Patienten darüber auf, wie sie sich im Krankenhaus schützen können, denn dort gibt es eben mehr Keime als an anderen Orten.“



Welches Hände- und auch Flächendesinfektionsmittel bei welchem Keim die richtige Wahl ist, war unter anderem Thema bei den diesjährigen Hygienetagen. Mittlerweile ein Klassiker ist die UV-Lampe, die deutlich zeigt, ob das Desinfektionsmittel lückenlos auf den Händen verteilt wurde.



Info:



Die Aktion Saubere Hände ist eine nationale Kampagne zur Verbesserung der Compliance der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen.



Sie wurde am 1. Januar 2008, mit Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit, vom Nationalen Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen (NRZ), dem Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) sowie der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung e.V. ins Leben gerufen.

(lifePR) (