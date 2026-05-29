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Kindernotfälle: Infoabend für Eltern von Neugeborenen und Säuglingen

Team der Neonatologie informiert und beantwortet Fragen am 17. Juni im Klinikum Darmstadt

(lifePR) (Darmstadt, )
Wenn Kinder anfangen, die Welt zu erkunden, passieren manchmal Unfälle. Ein Sturz vom Baum, Verbrühungen mit heißen Getränken oder verschluckte Spielfiguren. Doch auch Säuglingen drohen Risiken – zum Beispiel auf der Wickelauflage. Wenn es zu einem Notfall kommt, ist es wichtig, ruhig und richtig zu reagieren.

Das Ärzteteam um die Neonatologen, Kinderärzte und Notfallmedizin Dr. Georg Frey und Dr. Thomas Weissig zeigt Eltern worauf sie im Umgang mit kleinen Kindern und Säuglingen achten sollten. Am Mittwoch, 17. Juni informieren die Fachärzte und Fachärztinnen über die häufigsten Notfälle, zeigen potenzielle Gefahren im Alltag auf und erklären, wie sich diese vermeiden lassen. Gerne beantworten sie auch mitgebrachte Fragen.

Im Anschluss an den Infoabend gibt es außerdem Gelegenheit, mit dem Team über die Möglichkeiten der Neonatologie ins Gespräch zu kommen. Die Klinik bietet von hochmoderner Technik bis hin zu einfühlsamer Pflege alles, was Früh- und Neugeborene benötigen.

Der Infoabend startet um 18 Uhr im Vortragsraum des Klinikums Darmstadt, Grafenstraße 9 (rechts auf dem Vorplatz).

Weitere Termine: 16. September und 2. Dezember.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Willkommen sind auch Großeltern sowie alle weiteren Interessierten.

Die Klinik für Neonatologie gehört zu den Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret und befindet sich im Klinikum Darmstadt. Die Neugeborenen-Intensivstation und die Überwachungsstation bilden gemeinsam mit der Geburtshilfe der Frauenklinik das Perinatalzentrum Südhessen Level I. In diesem für Südhessen einzigartigen Zentrum stehen rund um die Uhr erfahrene und speziell weitergebildete Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Geburtshelfer und Hebammen zur Verfügung, wenn unvorhergesehene oder absehbare Komplikationen auftreten. Die Teams versorgen Frauen und ihre Kinder ab der 23. Schwangerschaftswoche.

Termine Infoabend Kindernotfälle

Kindernotfälle: Infoabend für Eltern von Neugeborenen und Säuglingen

Team der Neonatologie informiert und beantwortet Fragen ‚
am 17. Juni im Klinikum Darmstadt.
Start: 18 Uhr im Vortragsraum, Grafenstraße 9 (rechts auf dem Vorplatz).

Weitere Termine: 16. September, 2. Dezember.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zukunft gestalten – ab 2027 als Südhessen Kliniken

Ab 2027 werden das Klinikum Darmstadt und das AGAPLESION ELISABETHENSTIFT gemeinsam als Südhessen Kliniken die Gesundheitsversorgung in Darmstadt und Südhessen prägen. Aus zwei traditionsreichen Häusern entsteht ein gemeinsamer Maximalversorger an den Standorten Campus Mitte und Campus Woog. Mit rund 1.300 Planbetten werden die Südhessen Kliniken das zweitgrößte Krankenhaus Hessens. Die Zusammenführung schafft einen starken Gesundheitsverbund mit einem breiten Leistungsspektrum – von hochkomplexer Intensivmedizin über ambulante Eingriffe bis zu modernen Hybrid-Leistungen. Gleichzeitig investieren wir gezielt in Aus-, Fort- und Weiterbildung und schaffen neue Perspektiven für unsere Mitarbeitenden.

Auf dem Laufenden halten: Gesundheit. Neu Denken. Gemeinsam.

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Klinikum Darmstadt GmbH

Das Klinikum Darmstadt ist der kommunale Maximalversorger in Südhessen und das einzige Krankenhaus der umfassenden Notfallversorgung (höchste Versorgungsstufe).

In einem Zentralen Neubau mitten in der City stehen 1000 moderne Betten in komfortablen Stationen bereit. Das Krankenhaus zeichnet sich durch eine moderne Medizintechnik, weitgehende Digitalisierung, ein umfassendes Qualitätsmanagement, zahlreiche Zertifizierungen – wie etwa als Onkologisches Zentrum – und eine breit aufgestellte hervorragende Krankenhaushygiene aus. Vier Intensivstationen, eine IMC, 25 OP-Säle, 22 Kliniken und Institute, von der Augenheilkunde bis zur Zentralen Notaufnahme: Bei speziellen diagnostischen und therapeutischen Verfahren hat das Klinikum Darmstadt für die Region Alleinstellungsmerkmale.

Es ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Frankfurt und Mannheim/Heidelberg und für Pflege in Kooperation mit der FOM Hochschule. Zur GmbH, die der größte kommunale Arbeitgeber ist, gehören 3.350 Mitarbeitende. Ein MVZ sowie ein Altenpflege- und ein Wohnheim und Servicegesellschaften komplettieren den Gesundheitsdienstleister.

Das Klinikum Darmstadt bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Arbeits-, Fortbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen: für Ärzt*innen, für PJ-Studierende, für Pflegekräfte und Pflegefachpersonen und viele Berufe mehr. Tariflohn ist für uns eine Selbstverständlichkeit - auch in unseren Alten- und Pflegeheimen.

www.karriere.klinikum-darmstadt.de

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