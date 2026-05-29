Kindernotfälle: Infoabend für Eltern von Neugeborenen und Säuglingen
Team der Neonatologie informiert und beantwortet Fragen am 17. Juni im Klinikum Darmstadt
Das Ärzteteam um die Neonatologen, Kinderärzte und Notfallmedizin Dr. Georg Frey und Dr. Thomas Weissig zeigt Eltern worauf sie im Umgang mit kleinen Kindern und Säuglingen achten sollten. Am Mittwoch, 17. Juni informieren die Fachärzte und Fachärztinnen über die häufigsten Notfälle, zeigen potenzielle Gefahren im Alltag auf und erklären, wie sich diese vermeiden lassen. Gerne beantworten sie auch mitgebrachte Fragen.
Im Anschluss an den Infoabend gibt es außerdem Gelegenheit, mit dem Team über die Möglichkeiten der Neonatologie ins Gespräch zu kommen. Die Klinik bietet von hochmoderner Technik bis hin zu einfühlsamer Pflege alles, was Früh- und Neugeborene benötigen.
Der Infoabend startet um 18 Uhr im Vortragsraum des Klinikums Darmstadt, Grafenstraße 9 (rechts auf dem Vorplatz).
Weitere Termine: 16. September und 2. Dezember.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Willkommen sind auch Großeltern sowie alle weiteren Interessierten.
Die Klinik für Neonatologie gehört zu den Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret und befindet sich im Klinikum Darmstadt. Die Neugeborenen-Intensivstation und die Überwachungsstation bilden gemeinsam mit der Geburtshilfe der Frauenklinik das Perinatalzentrum Südhessen Level I. In diesem für Südhessen einzigartigen Zentrum stehen rund um die Uhr erfahrene und speziell weitergebildete Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Geburtshelfer und Hebammen zur Verfügung, wenn unvorhergesehene oder absehbare Komplikationen auftreten. Die Teams versorgen Frauen und ihre Kinder ab der 23. Schwangerschaftswoche.
Termine Infoabend Kindernotfälle
Kindernotfälle: Infoabend für Eltern von Neugeborenen und Säuglingen
Team der Neonatologie informiert und beantwortet Fragen ‚
am 17. Juni im Klinikum Darmstadt.
Start: 18 Uhr im Vortragsraum, Grafenstraße 9 (rechts auf dem Vorplatz).
Weitere Termine: 16. September, 2. Dezember.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Zukunft gestalten – ab 2027 als Südhessen Kliniken
Ab 2027 werden das Klinikum Darmstadt und das AGAPLESION ELISABETHENSTIFT gemeinsam als Südhessen Kliniken die Gesundheitsversorgung in Darmstadt und Südhessen prägen. Aus zwei traditionsreichen Häusern entsteht ein gemeinsamer Maximalversorger an den Standorten Campus Mitte und Campus Woog. Mit rund 1.300 Planbetten werden die Südhessen Kliniken das zweitgrößte Krankenhaus Hessens. Die Zusammenführung schafft einen starken Gesundheitsverbund mit einem breiten Leistungsspektrum – von hochkomplexer Intensivmedizin über ambulante Eingriffe bis zu modernen Hybrid-Leistungen. Gleichzeitig investieren wir gezielt in Aus-, Fort- und Weiterbildung und schaffen neue Perspektiven für unsere Mitarbeitenden.
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